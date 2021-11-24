年薪已500萬！中年大叔曬「賓士和重機」：人生失去目標

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原PO說，十多年前就在台北蛋黃區買了夠大的房子，自己想買的玩具也都有了，「我的人生似乎喪失了目標」；他提到，自己的求學之路算順遂，高中大學都是第一志願，該玩的也玩了，像運動校隊、大專盃，甚至還交過八任女友。
他接著說，在20年前從台大畢業後，工作之路也都算順利穩定，「三年前，年薪超過500萬後，我已不再追求績效與獎金」，從去年疫情後，他也很少到公司上班，大概一週只工作兩天，「發現其實我的團隊沒有我管，也運作的很好，我現在除了當好主管，其實不知道要幹嘛」。
而家庭方面，他有位好老婆，收入跟他差不多，也燒得一手好菜；正值青少年的兒子，自律又努力，學業總是校排第一；女兒乖巧可愛，正在讀私立小學，「我每天在家就是打電動，也沒有太多需要我操煩的地方，年輕的大家願意給我一些建議該去做什麼嗎」？
貼文一出，網友全羨炸，「原來人生勝利組的煩惱是如此的樸實無華」、「匯款給我，現在」、「好野人的困擾」、「原來太優秀也是一種困擾」；也有不少網友紛紛給出建議，「要不捐捐錢，這樣既多做善事也可以讓你花花錢」、「學點藝術方面的，像是作菜、畫畫、雕刻等」、「幫助偏鄉的孩童老人做善事」、「你看起來不像是只想財務自由的人，相反的你是那種希望世界需要你的那種人，不如去創業吧」。（編輯：郭佩蓉）