加班才算認真工作？同事「陰險1招」她秒愣：老闆很喜歡

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「直到現在，我才知道加班要這樣用」，原PO說，他們公司有一個做N年的同事，他的話很多，多到不像來上班，而是來聊天的，「每次上班基本上只要老闆在，他就會收斂一點，但是照樣聊，有時甚至到我們的會議室聊上半小時以上」。
原PO接著說，「你看他好像是在跟廠商聊天，實際上是在跟朋友聊他的父母、他的女兒，他的所有私事，嗓門超大，大到好像要全世界知道他的事情一樣」，而最近老闆不在，這位同事又跑去找其他人聊天聊一小時，中間做事一小時，之後再找人聊到下班，聊不夠還跑去會議室，直到有很重要的公事需要他，他才出來。
「對，他工作當然沒做完，然後，他就加班了」，原PO覺得很奇怪，因為他們公司不只這個人這樣，其他人也都在上班做自己的事情，之後才在加班做事，但老闆卻覺得他們「很認真」，反而認為原PO「準時下班」就是在混，「想到這裡，我就只能『呵呵』，順帶一提，我們公司沒加班費，我領完年終會準備提離職」。
貼文一出，網友全傻眼，「沒加班費還不離職？」、「沒加班費那些人還搞這齣？是讓老闆覺得他們認真盡責然後加薪嗎？」、「所以我都不理會那些人啊～ 要講他們就去講，我規規矩矩上班做事，難道下班時間到了不能下班？什麼鬼道理？我的生活可不是只有工作，我一次加班都沒加過」、「職場歪風。感覺年輕人比較不吃這一套，該下班就下班，不要再裝認真了」。
其中，也有過來人表示，「我之前的公司也是這樣，大部分的人因為加班有便當和加班費常常加班到很晚？其實正常上班時間都在摸魚，到加班才在做事。我這種正常下班的人還被講說我事情又沒有做完，敢正常下班？還是我主管跟我說的，主管也覺得沒加班不代表沒做事啊，我事情做完不下班要幹嘛？完全不想理他們，又不是你們這些偷加班費的人，後來事情不知道怎麼傳到副總那，他在開會時直接講說不要以為我都不知道你們上班在幹嘛？早上10點多還在吃早餐？可以有效率一點嗎！ 那些加班的人整個臉超臭不敢講話，笑死」。（編輯：郭佩蓉）