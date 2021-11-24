變太快！賓士貓在外跛腳回家秒「正常」 網：博取同情？
這孩子一定是演員訓練班出來的！不曉得飼主們有沒有發現，有時候毛小孩的智商遠比自己想像的還要聰明許多，甚至還有在外與在家裡行為表現上的落差。國外一推特帳號日前就分享一段影片，一隻貓咪從門外走進屋內時，行為完全兩個模樣，網友看了都忍不住大喊：「根本戲精貓！」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-24 15:10:22
推特帳號twitkocheng專門分享許多有趣動物的影片或照片，尤其以逗趣的貓咪居多。日前該帳號分享了一段影片引起網友熱烈討論，只見影片一開始，一隻自備「白眉毛」的賓士貓，縮著左前手、一拐一拐地從門外走過來，讓人看了有些不捨。但是當牠靠近門口時，牠先看了屋內一眼，隨後一踏進家門口，左前手竟然就立刻「恢復正常」，彷彿什麼事都沒發生過一樣，優雅地在屋內行走，完全不像牠在屋外一跛一跛地走路，原來這一切都是裝出來的！
影片才分享短短一星期，就已累積超過16.6萬人次觀看，許多網友都紛紛驚呼：「原來是假裝的，害我差點流淚」、「剛在外面裝跛乞討回家」、「奧斯卡影帝應該頒給牠」、「看這體型，應該在外面討到不少東西吃」、「原來貓也會博取同情」、「根本是小騙子」現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）