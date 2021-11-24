來一杯吧！虎斑貓吧檯邊饋手 表情若有所思：要聊聊嗎？
「我有心事，你有罐罐嗎？」國外有一隻貓咪很喜歡坐在吧檯前的高腳椅上看奴才，這天適逢周末休假日，飼主在吧檯上放了一杯紅酒，準備好好享受悠閒的休息時光，沒想到卻驚見愛貓單手倚靠在吧檯上，模樣彷彿在說：「要聊一聊嗎？」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-24 18:24:56
這隻擁有圓潤腮幫子的虎斑貓叫做「斯捷潘Степан」，與飼主一起住在烏克蘭，斯捷潘克個性相當慵懶，喜歡靜靜地待在某處「思考貓生」，不過最喜歡待在家中吧檯前的高腳椅上，彷彿那就是牠的寶座一樣，可以坐在那裏盯著奴才的一舉一動。奴才發現牠喜歡待在吧檯上的習慣，常常在牠面前放各式飲料，搭配炫彩的燈光，彷彿牠就像一般上班族一樣，不工作時總是喜歡來上一杯。
沒想到斯捷潘坐吧檯的模樣日前又更「進化」了。平時牠只是或坐或躺在高腳椅上，這天飼主卻發現牠不僅躺在上面，還單手「饋」在一旁放置紅酒杯的吧檯桌上，而牠一臉認真又若有所思的表情，模樣彷彿在對飼主說：「嘿！要聊一聊嗎？」。
斯捷潘的照片才分享短短不到2個星期，竟然迅速累積超過149萬人次按讚狂分享，不少網友都紛紛笑說：「好想跟牠喝一杯」、「牠也太有表情了」、「貓：我有故事，你有罐罐嗎？」、「這根本是工讀生吧」、「完全像是我那喝酒喝到迷茫的老婆」、「這種吧檯豔遇我很可以」。（編輯：陳珮瑜）