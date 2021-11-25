麥當勞狂開21風味館怎活？老饕揭「1優勢」：根本輸不了
說到台灣知名的連鎖速食，大多數人首先喊出的是麥當勞或肯德基，就有名網友好奇，近年來速食店越開越多，在多家夾擊下，本土老牌連鎖速食店21風味館該如何生存下去，老饕見文紛紛站出來揭開該店優勢，認為21風味館的烤雞無人能敵，味美肉嫩。
編輯中心/綜合報導
2021-11-25 10:05:02
原PO於PTT上發文，起因是一名網友認為21風味館以連鎖速食店的標準來說，價格偏貴又沒有明顯特色，認為該店與其他知名連鎖店比拚相當吃力，幾年下來分店仍是少少幾家，故疑惑問：「21風味館該何去何從？」
原PO推翻這個說法，認為21世紀的烤雞與炸雞都極度出色，除了起價稍微比其他速食店貴一些外，該店餐點的味道完全不輸任何一家知名連鎖速食店，是他心目中的本土神店。
老饕紛紛贊同原PO說法並一致推薦該店烤雞，「烤雞還是21比較強啊」、「我也喜歡他們的雞」、「烤雞很嫩，搭配的沾醬也非常解膩，超爽R」、「連鎖的烤全/半雞快餐，除了21還有誰有？」、「21真的好吃」、「有一陣子7-11集點折價買全雞很受歡迎」 。
炸雞部份也有饕客相當喜愛「我覺得21世紀烤雞跟炸雞都很不錯耶。本來只有想吃烤雞才會去，某次意外吃到它的炸雞，有讓我意外到，蠻不錯的」，但另一派則認為炸雞表現普通「我覺得他烤雞不錯，炸雞還是胖老爹好」、「炸G競爭者多，比較難說」 （編輯：李惠婷）