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LINE百人群組超沒意義？用戶抖出「超神功能」：大賺一波

▲LINE成為平日生活的聯繫工具之一，但有網友好奇詢問「加入百人以上的line群聊有什麼意義？」而引來用戶曝光超神用途。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝pixabay）
▲LINE成為平日生活的聯繫工具之一，但有網友好奇詢問「加入百人以上的line群聊有什麼意義？」而引來用戶曝光超神用途。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-11-25 11:08:39

近年來網路科技逐漸發達，不少人都會利用社群軟體聯絡，其中LINE也成為在平日生活中的常用聯繫工具之一。不過，就有網友好奇詢問「加入百人以上的line群聊有什麼意義？」而引來用戶曝光超神功能。

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原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示近期LINE有各種主題的聊天室，「一開始為了興趣加入一兩個以職場為主題的聊天室，結果發現上千人都在聊天室裡面，但是只有少數一群人聊些生活瑣事」。

他透露，就算有人想詢問一些問題，也會快速地被閒聊訊息給淹沒，「然後一天沒看訊息就多了上百則訊息，而且對我來說都是沒用的資訊，幾天後就直接退團了。」文末他便不解詢問「這種聊天室到底有什麼必要和意義？太多沒用的訊息，想發問討論也沒什麼人理，還是我不懂當中的樂趣在哪裡？而且會加入的都是什麼樣的人？」

▲網友好奇詢問「加入百人以上的line群聊有什麼意義？」（圖／翻攝PTT）
▲網友好奇詢問「加入百人以上的line群聊有什麼意義？」（圖／翻攝PTT）
問題一出後，也引來不少人留言，「觀察過，往往最後都剩很LOW的在那邊一直講一直講」、「之前加過，根本無法參與什麼討論就退了」、「我進去後秒退....不過我有強迫症，我很討厭看到手機上有+1在上面，所以聊天群組跟廣告的官方我都會全退」、「每天999+，訊息讀取又超慢」。

但就有內行揭露用處，直言「孤單寂寞覺得冷，想混進去喇賽的人，想獲得有用資訊還是論壇發文比較快」、「聊天群組多半滿廢的，股票群組會有大佬」、「只加入百人以上的股票群組，賺一波」、「我媽有加入多肉植物line群，裡面真的都在分享多肉照片跟聊植物」、「有管理的話就不會。像我的書群限定談論書及相關內容」、「在國外生活所以加入當地的台灣人群組，有什麼事情發生的話能問問同鄉人，比較安心」。（編輯：陳雅雲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低
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