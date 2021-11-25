現行囤房稅率最高可拉至4.68% 財長坦言：還沒縣市要做
財政部日前找來房價顯著波動縣市包括6都及新竹縣市開會，建議適度對房屋稅差別稅率（即囤房稅），目前非自住的住家用房屋稅率為1.5%至3.6%，除台北市、宜蘭縣及連江縣已實施差別稅率，財政部長蘇建榮表示，高雄市已宣布要跟進，台南市議會也一讀通過，新竹縣市也會跟進，桃園市目前已是2.4%，要不要差別稅率還未定，新北市也在思考，這是現行稅制下可做的。但立委認為財政部要有更積極作為，蘇建榮則說各地方政府若認為不足，可依地方稅法通則原稅率可再加徵30%，即最高稅率可拉高至4.68%，財政部不會反對，但他坦言目前沒有縣市加徵。
記者顏真真/台北報導
2021-11-25 11:35:30
蘇建榮表示，現行房屋稅條例第5條規定，有關自住非自用房屋稅率最低不得少於其房屋現值1.5%，最高不得超過3.6%，各地方政府得視所有權人持有房屋戶數訂定差別稅率，這是地方政府依地方自治精神按當地情況調整，其中台北市及宜蘭都已有做差別稅率，台南市議會也經過一讀，未來也會朝這方向，桃園市目前是2.4%，之後是否採差別稅率還未定，而高雄市已宣布要朝這方向，但怎麼調方案還沒出來，新北市也在思考。
他說，財政部23日邀請6都及新竹縣市財稅單位進行了解及說明，他們都有看到目前房價情況，也都表示願意在現行稅制之下，針對非自住住家房屋的房屋稅率進行調整，但有立委則認為只邀8縣市太少，應該每個縣市都要問。蘇建榮則回應「後續還會徵詢其他縣市意見」，但若六都還有主要縣市都一起調整，其他縣市應該也會視情況調整，這是現行稅制下可做的，希望各縣市可以提高非自住自家用房屋稅率，讓持有成本提高。
立委則進一步追問在地方政府調高後，財政部會不會有更積極的作為？蘇建榮說，稅基也很重要，會進一步評估，相關部分還在了解中，在現行稅制可做的情況下，在各縣市逐漸實施後再滾動式檢討。不過，蘇建榮說，各地方政府若認為現行最高稅率3.6%仍不足，依地方稅法通則可再加徵30%，即最高稅率可從現行3.6%再提高至4.68%，財政部不會反對，只是目前沒有縣市要加徵。
至於台中市降低公告地價這部分，蘇建榮說，公告地價是內政部主導，由各縣市地政局負責地價評估，地價稅才是稅捐機關負責，而降低公告地價減少持有成本是難免，會不會有土地炒作情況則值得後續觀察，他強調「希望接近合理範圍」，台中市的做法「我們會納入稅捐稽徵考核範圍」。