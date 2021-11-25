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爽被台積電邀面試！男愣：這啥職缺　一看關鍵字眾喊保重

▲有網友近日被台積電邀請面試，卻發現職缺查不太到資料，但就有內行立馬找出關鍵字直喊「保重」。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲有網友近日被台積電邀請面試，卻發現職缺查不太到資料，但就有內行立馬找出關鍵字直喊「保重」。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2021-11-25 14:21:07

擁有高薪的工作，相信是不少人夢寐以前的，其中有著「護國神山」之稱的台積電，讓許多求職者皆擠破頭，想爭取進去上班的機會。對此，就有一名網友表示收到台積電的面試邀約，卻發現該職缺找不太到資料，因而上網發文求助。但貼文曝光後，內行看到關鍵字秒勸他「保重！」

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原PO於PTT上指出，近期突然收到台積電的面試邀約訊息，但他透露「該部門網路上好像都找不太到資訊，想請教是否有大大認識這個部門能提供一點資訊，非常感謝」。緊接著他便附上信件照片，只見畫面中，職務名稱寫著「Pellicle and Mask Engineer」，上班地點則是竹科，而職務工作內容，則是用全英文書寫。

▲網友貼出該職缺的相關訊息。（圖／翻攝PTT）
▲網友貼出該職缺的相關訊息。（圖／翻攝PTT）
但貼文一出，不少網友卻直喊保重，表示「關鍵字EUV pellicle（EUV光罩護膜），搞得出來的全世界五根手指頭數得完，看你的職務說一定每天被追著跑」、「光罩和ASML光刻機或極紫外光，爽缺但搞壞賠死」、「關鍵字：設備保養」、「越來越會玩文字遊戲了」、「先不要買房，真的」、「台積很喜歡改好聽的職務名稱，你進去之後po給大家了解」。

但留言中亦有鄉民持不同意見，「pellicle就是光罩做的最後一部的保護薄膜，建議可以面面看」、「應該整體都比產線壓力小些，可以去面面看」、「光罩就是爽缺」。（編輯：陳雅雲）

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