受虐犬現身校園！用親身故事教「飼主教育」：真的不能等

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負責策劃活動的南寮國小輔導主任黃淑娟與資源組長李孟嫺都說，近日寵物議題正夯，許多小朋友都生起飼養寵物的念頭，但對於寵物的相關知識卻一無所知，因此決定邀請經驗豐富的台灣動物緊急救援小組團隊，以詼諧逗趣的方式，用真實故事告訴小朋友，在認養寵物前應三思。
台灣動物緊急救援小組傳宣組長呂佩珊告訴小朋友，認養寵物前要充分評估家庭狀況，除了與家人溝通外，也要認知「小狗會長大、會變老、會大便、會生病」，是否真的已準備好許下「一生一世的照顧承諾」；台灣動物緊急救援小組秘書長何品萱也用自己養貓的經驗，分享許多動物與人之間的有趣故事，小朋友無不聽得津津有味。
這場講座的另一個亮點，是台灣動物緊急救援小組特別帶來神秘嘉賓，是一隻曾經受虐又重病殘障的流浪犬「阿比」；救援小組行為矯治組王琬儒對小朋友說，阿比被棄養在山區，發現牠時，頸部快被項圈勒斷，後腿又遭捕獸夾斷掌，全身染上嚴重皮膚病，慘不忍睹，花費好多金錢與時間才讓牠康復；她透過阿比的真實故事提醒同學，「被棄養後寵物面臨許多未知的危險」、「絕不能棄養寵物」；王琬儒也牽著阿比讓小朋友撫摸牠，並與大家合影留念。
整場2個多小時的生命教育講座在歡樂與笑聲中結束。台灣動物緊急救援小組秘書長何品萱表示，組織長期走入全國各地校園傳遞尊重生命理念，來回新竹200公里路程一點也不嫌遠，因為「生命教育沒有距離、生命教育真的不能等」。（編輯：李惠婷）