松鼠溜進鳥籠！「大吃特吃」後尷尬了 胖球樣全網笑瘋
求算此松鼠的心理陰影面積。英國東南部薩里（Surrey）的夫妻，在餵鳥的鳥籠中發現一隻被困住的松鼠，松鼠的大胖臉被卡在籠子的網格中，但牠滿臉平靜、毫不掙扎，彷彿對自己現在所處的困境感到羞愧，後續在專業人員的救援下立刻逃離。
編輯中心/綜合報導
2021-11-25 15:02:10
這對夫妻住在英國薩里，這天他們於一個專門用來餵養禽鳥的鳥籠中發現一隻松鼠，松鼠似乎被籠中的飼料給吸引，雖然成功進入鳥籠，卻因為自己肥壯的身軀在裡頭動彈不得，當夫妻發現牠時，松鼠的頭部甚至被卡在籠子上方的網格中，牠臉色凍結、像是想將自己當成空氣一般，絲毫不動。
夫妻二人立即聯繫當地的皇家防止虐待動物協會（RSPCA），人員趕忙用鉗子將籠子剪開，在這過程中松鼠絲毫不掙扎，彷彿自己只是個沒有靈魂的娃娃，隨意讓人員左看右看。當鉗子將鳥籠剪開的霎那，松鼠頭也不回的迅速逃離，似乎再也不想留在這個讓牠丟臉的地方。
好在這趟驚魂記並沒有真正傷害到松鼠的身體，只是牠可能需要一些時間修復自尊心。網友們看後都感到相當爆笑，回覆「這是關於貪婪的寓言故事XD」、「又蠢又可愛……」、「松鼠已變成虛無狀態」、「現在松鼠應該會有PTSD，以後看到鳥籠都閃超遠」。 （編輯：李惠婷）