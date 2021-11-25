從共諜「變」洗錢 向心辯結批北檢「張冠李戴」混淆視聽
中國創新投資公司主席向心夫婦，因捲入澳洲共諜王立強案，前（2019）年遭北檢鎖定偵辦，檢方以違反《國安法》名義調查2人，最後卻以《洗錢》罪名起訴向心、龔青夫婦。台北地院今（24）日辯論終結，定明年2月24日宣判。向心出庭後表示，檢察官起訴的都不是事實，希望法官主持公道，讓他們早日回家。
記者潘千詩／台北報導
2021-11-25 14:49:38｜2021-11-25 14:50:25
北檢指控，向心、龔青涉與中國國太公司合作，將國太詐騙所得隱匿至香港，將2.98億元新台幣匯進台灣的銀行，購買豪宅，4月8日依洗錢防制法起訴2人；向心夫婦被控違反國家安全法部分，則因證據不足，11月12日獲檢方不起訴。
向心夫妻在法院答辯時均主張無罪。向心說，檢方起訴內容完全不是事實，沒有邏輯，還採取「有罪」推定，狹義認為他來台就是為了諜報、為了洗錢，卻忽略台灣的獨特價值，他選擇在台灣退休養老，正是因為看到台灣的獨特價值，才決定投資台灣，和朋友約定一起來台「抱團」養老。向心還稱讚，台灣民眾善良、民風純樸，「房地永久產權」更具兩岸四地獨有優勢。
龔青說，這次先「被共諜」再「被洗錢」事件，他們是沒有選擇的「被演員」，請求法官堅守公平正義的最後一道防線，盡早結束這場鬧劇，不要讓司法踐踏民權，傷害普通的民眾，侮辱所有人的智商。
公訴檢察官方則指出，國安法部分在洗錢案辯論前不起訴，代表北檢「一分證據說一分話」；從卷證資料可證，向心夫婦是洗錢共犯，有洗錢的主觀犯意與客觀行為，適用修正後的洗錢防制法。檢方批，兩人犯後矢口否認，態度不佳，犯罪所得上億元，建請法院加重其刑。