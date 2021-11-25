人妻求「額外服務」！外送員尷尬開不了口 1招小費到手
外送平台近年崛起，只要在家用手機一點，美味食物就會送上門，有些客人會希望外送員能做一些額外服務，在另給予小費。就有一位人妻提出了「額外服務」，卻讓外送員尷尬到開不了口，最後靈光一閃，想出1招替代方案，讓小費到手了。
編輯中心/綜合報導
2021-11-25 16:30:05
一位外送員在臉書《外送員的奇聞怪事》上分享特殊的送餐經驗「今晚接到一張訂單，一位人妻客人好像幫老公訂餐，她還傳來希望『可以幫我跟我先生說我愛他，辛苦了嗎？』」讓原PO光想像就尷尬。
外送員遲疑兩分鐘後，仍回應該人妻「我說不出口」。不過到場後，他靈機一動，把剛才與人妻的對話內容直接拿給收餐的老公看，人夫看完則掩不住嘴角的笑意，用200元支付166元的費用，笑著說不用找了。
逗趣的過程曝光後，也讓不少網友笑稱「你這樣的處理方式才是正解，不然大家都尷尬」、「上次我也是這樣，後來見到領餐人我直接說『老公我愛你』，他同事在旁全部瞪大眼鴉雀無聲」、「一句+50$可以的」、「就是開不了口讓他知道，就是那麼簡單幾句我辦不到」、「賺到34小費不錯耶，可是這樣我也說不出口」。（編輯：潘毅）