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永慶房屋提假處分無效　仲介全聯會增修倫理規範仍通過

▲永慶房屋雖提出假處分企圖阻撓仲介全聯會增修倫理規範，但最終仍以壓倒性票數通過修改案。
▲永慶房屋雖提出假處分企圖阻撓仲介全聯會增修倫理規範，但最終仍以壓倒性票數通過修改案。

生活消費中心/綜合報導

2021-11-25 20:46:29

中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會（下稱全聯會）今(25)日召開會員代表大會，席間審議倫理規範增修條文，要求房仲會員自律，會議開始前，永慶房屋即向法院提出假處分，最終未能影響會議的進行，增修條文獲會員代表大會審議通過。

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會前雖有永慶提出的假處分引起各界關注，但在正式大會中，卻以投票會員162人中壓倒性的132票同意通過，同意的票數高於許多成員會前的評估。顯見，多數房仲業從業人員，不分哪個連鎖體系，均已對近年來同業間藉由經營媒體、投放廣告散佈的大量負面攻擊感到反感。也覺得嚴重傷害產業環境與從業人員的形象。期待藉由倫理規範的修訂，避免同業惡性競爭的歪風持續惡化下去。

近幾年，房仲業於媒體上同業攻擊事件不斷上演，已嚴重影響消費者觀感，現有的不動產仲介經紀業倫理規範第九條雖有規定，「經紀業之間應相互尊重，維護同業之正當權益，不得違反法令惡性競爭，或使委託人終止對其他經紀業之委託。」，許多成員覺得原則性的條文似只有宣示效果，應該藉由增修條文讓規範更明確。 

對於這次的規範增修，主要是這些規範對於所有會員一體通用，避免這些負面廣告、負面文化、惡意挖角、冒用其他經紀業之不公平競爭，對於產業的發展有正向的意義，同時也保障消費者，在面對不動產交易時，可以得到更正確公開透明的資訊。

倫理規範第九條修改後的內容為：經紀業之間應相互尊重，維護產業秩序與公平競爭，不得有下列各款惡性競爭行為:「為不實之廣告或揭示」、「以毀損其他人之名譽或信用為目的，散布其他經紀業所涉爭議事件。利用第三人為之者，亦同」、「以不正方法妨礙其他經紀業或經紀人員執行業務」、「對其他經紀業所屬人員為惡意挖角行為」、「冒用其他經紀業之名義為不公平競爭行為」、「冒用客戶名義或惡意挑唆客戶對於特定經紀業提出不當之申訴、檢舉或訴訟」、「其他足以毀損同業商譽或信用之行為」及「使委託人終止對其他經紀業之委託」等。 

全案歷經假處分風波後，全聯會仍照常於25日下午舉行會員代表大會，並通過修正提案，永慶房屋發出聲明，標題說明響應支持全聯會，內容卻依舊批評增修內容違法、違憲，該修正案通過後將報請內政部備查。

全聯會多數會員對於修正案通過，大多抱持正面態度，有會員批評：「永慶房屋經營《好房網》網路媒體，並未像多數媒體一樣專注扮演媒體角色，而是作為美化自己、攻擊同業的工具」希望修法後能夠建立業者自律的文化，遏止這種歪風。

針對此事，永慶房屋回應，此次全聯會增修《不動產仲介經紀業倫理規範》，影響數萬名仲介人員的轉職自由與工作權，令人感到非常遺憾。

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