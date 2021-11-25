好市多油價「每公升便宜3塊」！低價真相曝：對手比不上
近期國際油價不斷飆升，讓國內油價也蠢蠢欲動，不少民眾也叫苦連天。不過美式賣場好市多（Costco）在台灣設立的加油站，其油價每公升都能比其他加油站便宜上3塊，其背後秘辛也隨之曝光。
編輯中心/綜合報導
2021-11-25 22:58:01
今（25）日中油官網的油價顯示，98無鉛的價格為每公升33.3元、95無鉛為31.3元；而好市多App上顯示，好市多加油站每公升的98無鉛為29.9元、95無鉛為28.4元，比起來都能便宜了3塊左右。
而好市多油價比其他加油站便宜的現象，其實不只在台灣出現。在美國每當油價高漲，在好市多（Costco）排隊等加油的車也會多了不少。過去CNN就曾深入報導，汽油佔好市多年度總銷售約10%（約200億美元），美國好市多內加油站據點平均每月可售出100萬加侖汽油，相較路邊普通傳統加油站每月僅賣8萬加侖，即使利潤較低，但薄利多銷之下仍稍有賺頭。
雖然好市多的加油站淨利率比起其他業務低很多，但好市多財務長蓋蘭蒂（Richard Galanti）也補充，當有1百名顧客進入好事多加油，至少有一半的人會進入店內購物，連帶也提升了買氣，這是其他零售業對手缺少的優勢。目前好市多在台灣，僅有台中及中壢2處門市有設置加油站。（編輯：潘毅）