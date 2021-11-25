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好市多油價「每公升便宜3塊」！低價真相曝：對手比不上

▲近年來美式大賣場「好市多」深受國人喜愛。（圖／記者劉雅文拍攝，NOWnews資料照片）
▲近年來美式大賣場「好市多」深受國人喜愛。（圖／記者劉雅文拍攝，NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-11-25 22:58:01

近期國際油價不斷飆升，讓國內油價也蠢蠢欲動，不少民眾也叫苦連天。不過美式賣場好市多（Costco）在台灣設立的加油站，其油價每公升都能比其他加油站便宜上3塊，其背後秘辛也隨之曝光。

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今（25）日中油官網的油價顯示，98無鉛的價格為每公升33.3元、95無鉛為31.3元；而好市多App上顯示，好市多加油站每公升的98無鉛為29.9元、95無鉛為28.4元，比起來都能便宜了3塊左右。

▲美式賣場好市多（Costco）在台灣設立的加油站，其油價每公升都能比其他加油站便宜上3塊。（圖／翻攝中油官網／toolskk）
▲美式賣場好市多（Costco）在台灣設立的加油站，其油價每公升都能比其他加油站便宜上3塊。（圖／翻攝中油官網／toolskk）
而好市多油價比其他加油站便宜的現象，其實不只在台灣出現。在美國每當油價高漲，在好市多（Costco）排隊等加油的車也會多了不少。過去CNN就曾深入報導，汽油佔好市多年度總銷售約10%（約200億美元），美國好市多內加油站據點平均每月可售出100萬加侖汽油，相較路邊普通傳統加油站每月僅賣8萬加侖，即使利潤較低，但薄利多銷之下仍稍有賺頭。

▲原PO每次去加油站喊「加滿」，最後卻都加不到一半就跳停，有員工出面解惑。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲在美國油價高漲時，不少民眾也都會到相對便宜的好市多加油。（示意圖／翻攝自Pixabay）
雖然好市多的加油站淨利率比起其他業務低很多，但好市多財務長蓋蘭蒂（Richard Galanti）也補充，當有1百名顧客進入好事多加油，至少有一半的人會進入店內購物，連帶也提升了買氣，這是其他零售業對手缺少的優勢。目前好市多在台灣，僅有台中及中壢2處門市有設置加油站。（編輯：潘毅）

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