147張發票全槓！男崩潰「超衰」 亮點眾愣：人生中大獎
每兩個月開一次獎的統一發票昨日開出9、10月的號碼，不少人都趕緊拿起手邊的發票，盼財神爺能夠來敲門，一夕之間成為千萬富翁。而就有網友分享自己當期的發票有147張，結果卻一張都沒有中獎，讓他非常懷疑人生，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-11-26 10:00:45
原PO在PTT貼文指出「又到了發票開獎的日子，滿心期待的打開載具APP看，登愣！147張沒中半張，真的是太衰了吧？想到56月的才114張就中4張就好難過，完全形成對比」只見貼出的照片，原PO在9、10兩個月之間，一共有147筆消費紀錄，但沒有一張中獎，相當悲慘。
貼文一出，網友紛紛回應「沒中+1」、「我300多張槓我都沒叫了」、「上次中1800這次只有400哭啊」、「我之前有單一次600多張發票都沒中的勒」、「好像兩年沒中過發票了= =」、「真的很久沒中發票了....」。
不過也有人發現暗黑亮點「一個月花10萬？.....」、「有辦法兩個月花20萬的話....應該不差這個錢吧」、「都是載具的話，雲端獎還有機會」、「兩個月花20幾萬也太猛＝＝」、「根本在秀財力啊，兩個月花二十萬欸」、「哇靠一個月花十萬塊是怎樣！大哥，你有差那一點錢嗎？」、「沒中沒差吧，一個月可以花十萬，人生都贏了」。（編輯：張嘉哲）