租房電費貴到哭！網指「1電器」為禍首 隨手關能省一半
現代文明相當需要電力，小至手機大至冰箱，家中大部分的用具都倚靠電來運作，而該電器的耗電量就會直接影響到居住者的錢包厚度。就有名網友表示自己租到電費為一度5元的小套房，繳半年電費時被數字給驚呆，故詢問有什麼方式可省電，而內行網友將矛頭都指向電熱水器，並以自身經驗證明，用完就關能節省將近一半的電費。
編輯中心/綜合報導
2021-11-26 11:04:35
原PO於PTT上發文，說明自己租到一間月租便宜、機能也不錯的小套房，但這次繳半年電費時，帳單數字竟高達12000多。這結果讓他百思不得其解，平時自己不開電視、很少用冷氣、小冰箱內沒冰什麼東西，基本上除了筆電及浴室加熱器外幾乎都沒在用電，故詢問「想請問加熱器和小冰箱是不是很耗電啊」，「還是我應該要改變一下生活型態阿QQ電費繳一繳都快沒錢吃飯了」。
網友公認的吃電怪物是電熱水器，並建議要用在開、不用就關，能快速省下大筆電費「用電熱式的洗一小時大概就要四五度電，一度5元就25元了，如果沖很久建議改變一下洗法吧！」、「電熱水器是冷氣耗電量6~8倍喔，你洗很久就很費電」、「我就是加熱器換掉，從八千降到四千，我洗澡很快」、「電熱水器沒用要關 省一半以上」。
另外有人指出租房時要注意是否有頂樓、西曬、邊間這三個狀況「西曬+邊間的冷氣功耗頗費電力」，此外也建議可用此方法確認自己是否有被偷電「將所有電源插座拔除後看電表還有沒有在轉，有在轉的話，可能別人用電算在你電表內，曾租套房半年，用上述方式查電，發現公共用燈電算在我房電表內，房東的小心機不可不防」。 （編輯：李惠婷）