火鍋店「暗黑吃法」曝光！大媽實測當場被抓包 店員崩潰
時序進入冷冷的冬天，不少人都會相約三五好友一起去吃火鍋，不過，大家也都非常清楚，火鍋店畢竟做生意開店，所販售的蔬食以及食材，絕對不會比外頭自購便宜，結果近日就有一位年紀稍長的大媽使用「火鍋暗黑吃法」，當場就被店員逮個正著，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-11-26 11:03:12
一名火鍋業者在臉書社團「抱怨公社」貼文指出「一群顧客來我們家吃火鍋，菜才剛上齊，其中一位年紀比較大的阿姨，就把所有的菜全部下鍋，導致我們鍋湯水整個溢出，把整張桌面弄濕就算了，因為食材下太滿還濺到下面正在加熱的電磁爐.....」。
「結果店員過去清理的時候，卻發現一堆我們沒在賣的食材，上面還有一塊印有別店家標誌的豆腐＝＝難怪他們明明點的菜不多，全下也不至於會讓湯水溢出來，原來是自帶一堆食材，又很急著丟下去煮，請問是當員工瞎了嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「這真的有夠鬧＝＝」、「不帶外食是最基本的尊重吧....」、「要省錢不會在家煮就好了嗎？」、「想要省錢又想要有便宜湯底....真的太扯」、「糗的不是這樣吃，是這樣吃還被抓到，正港尷尬」；另外，也有不少曾在餐飲業工作的網友透露「燒烤還有人帶香腸勒，隔壁還問我能不能加點，我們根本沒賣＝＝」、「多年前曾經在某麻辣鍋店工作，我親眼目睹2人只點鍋底，沒點其他菜，然後從包包掏出一包科學麵來煮，扯爆了」、「自帶食材真的太缺德，大家真的不要白目」。（編輯：張嘉哲）