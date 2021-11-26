粒粒分明 台灣炒飯王爭霸賽 南區5強進軍全國大賽

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以產銷履歷國產稻米為主原料，融入在地農特產品製作特色炒飯，競賽分為經典天王炒飯組及創意巨星炒飯組。經典天王炒飯需使用產銷履歷國產稻米80％以上，限定以蛋炒飯、豬肉炒飯、蝦仁炒飯及蔬食炒飯為主題，製作具代表性之台灣庶民風味炒飯，冠軍得主除可獲得獎金10萬元，另可獲得冠軍炒飯量產上市獎勵金10萬元，將以冷凍調理食品形式於量販、賣場通路銷售。創意巨星炒飯需使用產銷履歷國產稻米60％以上，炒飯類型不設限，運用無菜單料理概念為創意發想，製作具新穎獨創又風味獨特的炒飯，冠軍得主同樣可獲得獎金10萬元及冠軍炒飯量產上市獎勵金10萬元，之後將以熟食形式供餐至特定異業通路，並同步與便利超商合作上架販售。全國北、中、南、東四區區域賽將評選出共24組地方特色炒飯入圍全國賽，爭奪第三屆台灣炒飯王冠軍寶座。總獎金高達86萬元。
本次區域賽經專業評審依國產食材運用、炒飯外觀及風味等進行整合性評分，「經典天王炒飯組」由御珍坊（塔香麻油松阪豬炒飯）、村香炒飯-原源餐飲（古早味炒飯）等2組入圍；「創意巨星炒飯組」則由佑師-絕鼎炒飯專門店（醬香燒肉蛋炒飯）、惜緣亭小吃–惜緣亭-米販部（客。炒飯）、上班海鮮店–上班食堂（客家小炒飯）等3組入圍。評審之一的阿芳老師 (蔡季芳) 表示，她是台南女兒，今天吃到的每道炒飯都可見廚師的真功夫，也讓她品嚐到濃濃的家鄉味，每組的表現都很優秀，值得嘉許。尤其這5組由戰況激烈的炒飯競賽脫穎而出，道道皆是經典之作，實力不容小覷。
農糧署南區副分署長黃怡仁說明，農業隨著市場需求朝向精緻化發展，消費者越來越注重食物來源，政府鼓勵農民提升作物品質並推動可追溯來源之產銷履歷制度，提供國人更安全更有保障的米食新選擇。希望大家用行動支持在地農業，愛呷國產米食料理，提昇國產稻米使用量，並帶動產銷履歷米需求，使稻米產業朝向安心及溯源的方向永續發展。