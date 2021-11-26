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粒粒分明 台灣炒飯王爭霸賽 南區5強進軍全國大賽

▲創意巨星炒飯組入圍者與評審們合影（圖／記者林怡孜攝，2021,11,26）
▲創意巨星炒飯組入圍者與評審們合影（圖／記者林怡孜攝，2021,11,26）

記者林怡孜/台南報導

2021-11-26 17:53:41｜2021-11-26 17:53:51

行政院農糧署為引導各縣市餐飲及食品業者運用國產稻米與在地農特產品結合，持續第三年辦理「台灣炒飯王」競賽。今(26)日南區區域賽共有45組參賽單位齊聚中華醫事科大，透過搭配在地食材評選出「經典天王炒飯組」及「創意巨星炒飯組」，分別獲頒「地方特色炒飯」獎狀及獎牌。此5組獲選單位將於1216日代表南區進軍全國賽，角逐第三屆臺灣炒飯王冠軍寶座。

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以產銷履歷國產稻米為主原料，融入在地農特產品製作特色炒飯，競賽分為經典天王炒飯組及創意巨星炒飯組。經典天王炒飯需使用產銷履歷國產稻米80％以上，限定以蛋炒飯、豬肉炒飯、蝦仁炒飯及蔬食炒飯為主題，製作具代表性之台灣庶民風味炒飯，冠軍得主除可獲得獎金10萬元，另可獲得冠軍炒飯量產上市獎勵金10萬元，將以冷凍調理食品形式於量販、賣場通路銷售。創意巨星炒飯需使用產銷履歷國產稻米60％以上，炒飯類型不設限，運用無菜單料理概念為創意發想，製作具新穎獨創又風味獨特的炒飯，冠軍得主同樣可獲得獎金10萬元及冠軍炒飯量產上市獎勵金10萬元，之後將以熟食形式供餐至特定異業通路，並同步與便利超商合作上架販售。全國北、中、南、東四區區域賽將評選出共24組地方特色炒飯入圍全國賽，爭奪第三屆台灣炒飯王冠軍寶座。總獎金高達86萬元。


本次區域賽經專業評審依國產食材運用、炒飯外觀及風味等進行整合性評分，「經典天王炒飯組」由御珍坊（塔香麻油松阪豬炒飯）、村香炒飯-原源餐飲（古早味炒飯）等2組入圍；「創意巨星炒飯組」則由佑師-絕鼎炒飯專門店（醬香燒肉蛋炒飯）、惜緣亭小吃惜緣亭-米販部（客。炒飯）、上班海鮮店–上班食堂（客家小炒飯）等3組入圍。評審之一的阿芳老師 (蔡季芳) 表示，她是台南女兒，今天吃到的每道炒飯都可見廚師的真功夫，也讓她品嚐到濃濃的家鄉味，每組的表現都很優秀，值得嘉許。尤其這5組由戰況激烈的炒飯競賽脫穎而出，道道皆是經典之作，實力不容小覷。

 

▲經典天王炒飯組入圍者之一，村香炒飯-原源餐飲（古早味炒飯）（圖／記者林怡孜攝，2021,11,26）
▲經典天王炒飯組入圍者之一，村香炒飯-原源餐飲（古早味炒飯）（圖／記者林怡孜攝，2021,11,26）
農糧署南區副分署長黃怡仁說明，農業隨著市場需求朝向精緻化發展，消費者越來越注重食物來源，政府鼓勵農民提升作物品質並推動可追溯來源之產銷履歷制度，提供國人更安全更有保障的米食新選擇。希望大家用行動支持在地農業，愛呷國產米食料理，提昇國產稻米使用量，並帶動產銷履歷米需求，使稻米產業朝向安心及溯源的方向永續發展。

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