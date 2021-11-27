2022受愛神眷顧！3生肖桃花運吉星加持　這位姻緣必降臨

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沉澱了一年，今年終於可以重新啟動愛情雷達啦！天喜吉星加持，感情運勢走向明朗，將迎來美好幸福的愛情春天！單身者人氣爆棚、追求者眾，不過屬羊朋友心思較為細密，有時可能顧慮層面較多，拿不定主意時就請男性長輩或友人幫忙釐清，局外人會看得更清楚。有伴者能夠從伴侶身上獲得溫暖的能量，而你也是對方的定心丸，雙方都能因彼此更加積極樂觀，感情也會更加圓滿。
第二名：牛 真心無敵，姻緣必臨，溫柔體貼，心靈契合！
今年有桃花大吉星紅鸞加持，姻緣必降臨！單身者期盼已久的甜蜜戀愛就差臨門一腳，如果心中已有對象，不妨借助親友智囊團之力，創造美好真誠的表白氛圍。切記，真心無敵，成功機會非常大；還沒有對象的話也別擔心，請男性年長友人為你牽線介紹，有望遇見合適人選！有伴者則是相處融洽，心靈更為契合，不過可別讓固執個性壞了好事，體貼多一點、對方也會愛你多一點。
第三名：狗 太歲和合，有好緣分，放鬆自在，滋潤人生！
這一年沒有對感情有利的吉星出現，不過適逢和合太歲的年分，整體表現不算太糟。單身者不乏認識新朋友的機會，建議以開放的心、不預設一定要有什麼樣的結果，較能放鬆自在的享受一段關係，即使最終只是朋友的緣分，都將是滋潤人生的重要養分；有伴者則要重新學習信任伴侶、也學習成為能讓伴侶信賴的另一半，不要疑神疑鬼，一有不確定就提出來溝通，以免心結發酵成不可收拾的阻礙。（編輯：鍾怡婷）
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