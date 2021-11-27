印度神童又中！新魔王Omicron突然冒出 還有5預言倒數中
印度神童阿南德（Abhigya Anand）先前預言，全球將面臨包含疫情反撲及經濟動盪等多個難關，結果，南非近期就出現最新型新冠變種病毒Omicron（B.1.1.529），影響各國經濟市場及股票，美股26日盤中一度狂瀉1000點，持續影響全球當中。
編輯中心/綜合報導
2021-11-27 09:34:00
非洲南部發現新冠肺炎新變種病毒「B.1.1.529」，短短2週內快速擴散，取代Delta成為當地主流病毒株，又稱「NU」，其傳染力之高，目前該變異株已入侵5國，相關消息已重擊金融市場，讓全球市場壟罩於避險情緒之中，美股盤道瓊指數直接暴跌近930點，恐慌指數VIX更是飆升超過50％，是2個月來的最高水準。
阿南德，10月下旬就預言，全球即將面臨七大難關，包括能源危機、極端天氣、經濟動盪、電力短缺、供應鏈混亂、新冠疫情及飢荒等等，一切都要等到明年5月才會開始好轉，結果時隔一個多月，新變種病毒Omicron就突然現蹤，且影響全球股市經濟甚大，讓港媒認為，阿南德又再次預言成功。
阿南德先前透露，未來在12月中下旬，將會有更大規模的疫情擴散，就算是疫苗接種率較高的國家也要小心疫情反撲，更點名中國、美國、歐洲及亞洲多個國家，也要做好全球地緣政治動盪的心理準備，近期而言，中國與印度緊張關係恐升溫，涉及範圍廣泛，從房地產到家禽牲畜都要當心，這也是因為偏食發生在金牛座，會特別會對牲畜造成影響。（編輯：張嘉哲）
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