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吃爭鮮見「隱藏美食」！她驚：菜單上沒有　釣店員揭真相

▲原PO日前吃爭鮮時，吃到菜單上沒有的「隱藏美食」，貼文一出，也有店員揭真相。（示意圖／翻攝自Pixabay ）
▲原PO日前吃爭鮮時，吃到菜單上沒有的「隱藏美食」，貼文一出，也有店員揭真相。（示意圖／翻攝自Pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-11-27 10:41:19

近年迴轉壽司有多家可選擇，像是爭鮮、藏壽司和壽司郎等，都相繼進軍台灣，也深受不少台灣民眾喜愛；對此，就有一名女網友發文，表示她日前吃爭鮮時，吃到菜單上沒有的「隱藏美食」，貼文一出，也有店員揭真相。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「不知道名字的爭鮮的壽司」為題發文，表示自己常和男友去吃爭鮮，但因為她本身不敢吃生魚片，所以去都是吃熟食，「有一次吃到一種壽司，是熟的鮭魚，然後伴著美乃滋還有一點明太子」。

原PO一吃覺得驚為天人，「太太太美味了，本人是熟鮭魚控」，但後來再去吃的時候，卻沒再看過這款壽司，當下問店員，店員也不知道她在說哪一種，「好像也不是每次都有這種口味，一直到前幾天又才吃到第二次，超級好吃的，當下問店員，店員直接跟我說是『鮭魚壽司』」，可是她認為「鮭魚壽司應該是指生鮭魚」，因此她也好奇在文末發問「想問問各位知不知道這是什麼」？

▲原PO吃爭鮮時，吃到一款菜單上沒有的隱藏美食。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲原PO吃爭鮮時，吃到一款菜單上沒有的隱藏美食。（圖／翻攝自《Dcard》）
貼文一出，掀起熱議，「看起來好好吃」、「鮭魚沙拉吧～」、「有時候店家會用材料做沒在菜單上的壽司，我最愛的是豆皮壽司上面放熟的鮭魚碎肉」、「鮭魚沙拉軍艦壽司，還有一種是鮭魚沙拉稻荷，不錯吃」。

其中，也有自稱是爭鮮的員工表示，「那是鮭拉哦～（鮭魚角料去弄的），只是不知道為什麼這間店的顏色看起來有點詭異XD，鮭拉有時候會做成軍艦，有時候就是豆皮壽司。 我個人近期最愛的是蛋絲（拌美乃滋）軍艦～ ＊現任爭鮮pt路過！今天有問過店裡師傅，會長這樣純粹是因為該店沒有拌好XD，這是鮭魚＋美乃滋＋蝦卵醬去弄的」、「這是鮭魚沙拉唷，可遇不可求，不是每間店都會有，是用多的料去做的，要看那間店的師傅有沒有做成這個，我還在爭鮮上班的時候超愛這款」。（編輯：郭佩蓉）

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