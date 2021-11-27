好市多變格鬥場！「3秒KO片」網瘋傳 全因這物太夯搶翻
美式賣場「好市多」深受台人喜愛，且近日好市多「黑色購物節」開跑，許多商品折扣超殺，讓大批民眾瘋搶，豈料竟鬧出打架場面；就有一名網友直擊，有兩位男子為搶「藍薑洗髮精」，竟當眾打了起來，把賣場變成格鬥台，讓在場所有人都超傻眼。
編輯中心/綜合報導
2021-11-27 16:09:22｜2021-11-27 16:15:58
一名網友在爆料公社APP貼出一段影片，而影片內很明顯可以看出是在好市多賣場，有兩位身材壯碩的男子為了互相叫囂，短褲男先是在原地擺出戰鬥彈跳姿勢，準備出擊，豈料這時背心男也反擊，立刻就將短褲男擊倒在地，兩人邊打還邊怒吼，讓全場的人超傻眼。
原PO進一步表示，這兩人疑似是為了搶「藍薑洗髮精」而打起來，「有人說是因為黑五節搶東西才打起來的，搶得好像是藍薑洗髮精，原本大家都太認識的東西，被名人介紹後，瞬間就瘋搶了」。
貼文一出，網友全看傻，「一拳就暈了」、「有夠丟臉」、「三兩下就被KO」、「虛招太多，一擊必殺」、「哈哈，遇到大魔王」、「兩下放倒，左右連環拳」。
影片也在好市多各社團、甚至推特都有人轉貼，不少網友看完傻眼表示「多好洗啊？明明就很普通啊」、「我看是泰國製就放回去了」、「到底多好洗」、「為洗髮精瘋狂的男子？」；也有網友在好市多臉書社團發文，表示「這個草本洗髮精還沒推到位，就開始暴動，上百個人團團圍住，店員一直怒喊不要推、不要搶、不要拍照。」（編輯：郭佩蓉）