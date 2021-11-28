奇蹟！浪貓被輾後「失蹤16天」 找回後變身獨眼大帥喵
未來一定要幸福！英國一隻玳瑁貓在街上被公車輾過，路人見狀紛紛想上前幫助，可剛經歷變故的牠相當害怕，拖著重傷逃離現場，最後在皇家防止虐待動物協會（RSPCA）積極得刊登下被找到，經過大大小小的手術，貓咪奇蹟般的存活下來，甚至找到愛自己一輩子的家。
編輯中心/綜合報導
2021-11-28 19:00:00
一隻4歲的玳瑁浪貓「特魯迪（Trudie）」，那日於英國盧頓（Luton）被公車衝撞輾過，全身血淋淋、手腳脫臼，模樣極其慘烈，幸運的是牠沒有因此喪命，可卻因為剛剛的衝擊，精神緊繃的牠立刻拖著病體逃離現場，目睹整起事故的路人們相當擔心。
在特魯迪失蹤的那些天，皇家防止虐待動物協會人員積極地在路邊、社交媒體上張貼尋找海報，希望有目睹事故或瞥見特魯迪身影的人能回報行蹤，幸運的是16天後終於找到牠，人員趕緊將牠送至醫院，因為糟糕的狀況特魯迪遭受大大小小的手術，包括摘除眼睛、喬正下巴，且牠僅能透過餵食管來補充養分。
特魯迪經歷了許多風雨，但她全部堅強地撐了下來，手術後六個月恢復得相當成功，僅剩的那顆眼睛原本灰暗無光，經過調養後卻神采奕奕，綻放著對未來盼望的光芒，最後也由當地的一對夫妻將牠收養，成為一隻幸福又帥氣的獨眼帥貓。（編輯：李惠婷）