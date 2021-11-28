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奇蹟！浪貓被輾後「失蹤16天」　找回後變身獨眼大帥喵

▲浪貓被輾後失蹤16天，奇蹟找回後被養成獨眼大帥喵！（圖／Instagram：rspca_official）
▲浪貓被輾後失蹤16天，奇蹟找回後被養成獨眼大帥喵！（圖／Instagram：rspca_official）

編輯中心/綜合報導

2021-11-28 19:00:00

未來一定要幸福！英國一隻玳瑁貓在街上被公車輾過，路人見狀紛紛想上前幫助，可剛經歷變故的牠相當害怕，拖著重傷逃離現場，最後在皇家防止虐待動物協會（RSPCA）積極得刊登下被找到，經過大大小小的手術，貓咪奇蹟般的存活下來，甚至找到愛自己一輩子的家。

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▲玳瑁貓特魯迪經過車禍後，身上有許多無法回覆的傷口。（圖／Facebook：RSPCA） 
▲玳瑁貓特魯迪經過車禍後，身上有許多無法回覆的傷口。（圖／Facebook：RSPCA） 
一隻4歲的玳瑁浪貓「特魯迪（Trudie）」，那日於英國盧頓（Luton）被公車衝撞輾過，全身血淋淋、手腳脫臼，模樣極其慘烈，幸運的是牠沒有因此喪命，可卻因為剛剛的衝擊，精神緊繃的牠立刻拖著病體逃離現場，目睹整起事故的路人們相當擔心。

在特魯迪失蹤的那些天，皇家防止虐待動物協會人員積極地在路邊、社交媒體上張貼尋找海報，希望有目睹事故或瞥見特魯迪身影的人能回報行蹤，幸運的是16天後終於找到牠，人員趕緊將牠送至醫院，因為糟糕的狀況特魯迪遭受大大小小的手術，包括摘除眼睛、喬正下巴，且牠僅能透過餵食管來補充養分。

▲經過六個月的調養，特魯迪變得健康又漂亮。（圖／Instagram：rspca_official）
▲經過六個月的調養，特魯迪變得健康又帥氣。（圖／Instagram：rspca_official）
▲特魯迪的單眼並不讓人害怕，反而看起來相當有魅力。（圖／Instagram：rspca_official）
▲特魯迪的單眼並不讓人害怕，反而看起來相當有魅力。（圖／Instagram：rspca_official）
特魯迪經歷了許多風雨，但她全部堅強地撐了下來，手術後六個月恢復得相當成功，僅剩的那顆眼睛原本灰暗無光，經過調養後卻神采奕奕，綻放著對未來盼望的光芒，最後也由當地的一對夫妻將牠收養，成為一隻幸福又帥氣的獨眼帥貓。（編輯：李惠婷） 

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