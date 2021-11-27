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7-11招牌多「1圖示」啥意思？正解曝光　網全喊：好想去

▲7-11招牌出現粉紅色標誌，特別服務讓網友直呼好想去。（圖／取自《7-11全家 各超商新品資訊共享》）
▲7-11招牌出現粉紅色標誌，特別服務讓網友直呼好想去。（圖／取自《7-11全家 各超商新品資訊共享》）

編輯中心/綜合報導

2021-11-27 17:57:21｜2021-11-27 18:01:11

7-11便利商店在台灣街頭隨處可見，近幾年來也擴展多方業務開設新形態門市，在不同門市中推出多樣化的服務，有結合博客來、無印良品、 天素地蔬等。近日，就有網友在招牌下方發現1個粉色新符號，讓他好奇究竟是什麼？正確解答曝光後，讓網友紛紛直呼好想去。

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根據原PO於《7-11全家 各超商新品資訊共享》的照片，可以看到7-11的招牌下方，除了常見的博客來書局外，還多出了一個粉紅色的圓形標誌，讓原PO好奇的發問「請問711招牌博客來旁邊紅色圖案，代表什麼意思呢？」

貼文一出，熱心網友解答，「新型態的糖果店」、「這是官網查到的同華門市服務項目，應該是「糖果屋」」、「應該是童話故事內的糖果屋本店附設」。正確解答一出，有不少人表示「小七店員好厲害」、「這在哪裡？想知道」、「這在龍潭哪裡？想知道」

▲7-11附設糖果屋的商店，各提供種類不同種類特殊零食，博源門市則有轉轉糖果的特殊機台。（圖／取自《Big 7 博源門市》）
▲7-11附設糖果屋的商店，各提供種類不同種類特殊零食，博源門市則有轉轉糖果的特殊機台。（圖／取自《Big 7 博源門市》）
根據7-11的消息顯示，各門市糖果屋提供不同的零食商品，以博源門市的糖果屋專區為例，「糖果屋」為瞄準網美商機，以馬車造型作為陳列設計的專櫃，將糖果當成飾品吸引民眾嘗鮮、打卡，並且有屬於「糖果屋」服務的轉轉機台，還有部分只屬於機場免稅店才能看見的特殊零食。（編輯：鍾怡婷）

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