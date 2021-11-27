7-11招牌多「1圖示」啥意思？正解曝光 網全喊：好想去
7-11便利商店在台灣街頭隨處可見，近幾年來也擴展多方業務開設新形態門市，在不同門市中推出多樣化的服務，有結合博客來、無印良品、 天素地蔬等。近日，就有網友在招牌下方發現1個粉色新符號，讓他好奇究竟是什麼？正確解答曝光後，讓網友紛紛直呼好想去。
編輯中心/綜合報導
2021-11-27 17:57:21｜2021-11-27 18:01:11
根據原PO於《7-11全家 各超商新品資訊共享》的照片，可以看到7-11的招牌下方，除了常見的博客來書局外，還多出了一個粉紅色的圓形標誌，讓原PO好奇的發問「請問711招牌博客來旁邊紅色圖案，代表什麼意思呢？」
貼文一出，熱心網友解答，「新型態的糖果店」、「這是官網查到的同華門市服務項目，應該是「糖果屋」」、「應該是童話故事內的糖果屋本店附設」。正確解答一出，有不少人表示「小七店員好厲害」、「這在哪裡？想知道」、「這在龍潭哪裡？想知道」
根據7-11的消息顯示，各門市糖果屋提供不同的零食商品，以博源門市的糖果屋專區為例，「糖果屋」為瞄準網美商機，以馬車造型作為陳列設計的專櫃，將糖果當成飾品吸引民眾嘗鮮、打卡，並且有屬於「糖果屋」服務的轉轉機台，還有部分只屬於機場免稅店才能看見的特殊零食。（編輯：鍾怡婷）