COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

攻防戰開始！奴才做便當　見飯鍋上「石敢當」嘆：太難了

▲日本一名推主日前與虎斑貓上演家電攻防戰！（圖／twitter帳號omochi_nam01）
▲日本一名推主日前與虎斑貓上演家電攻防戰！（圖／twitter帳號omochi_nam01）

編輯中心/綜合報導

2021-11-28 12:25:21

又到了貓咪與奴才大顯攻防戰的季節啦！養過貓咪的人都知道，牠們雖然身上長滿毛髮，卻是一種相當怕冷的生物，尤其遇到濕冷的天氣時，牠們總是哪裡溫暖就往哪裡窩。不過日本一名多貓家庭的飼主卻很傷腦筋，因為日前牠準備盛飯時，突然看見飯鍋上出現「石敢當」，網友看了都忍不住笑說：「原來我並不孤單！」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲推主家裡養了4隻喵星人。（圖／twitter帳號omochi_nam01）
▲推主家裡養了4隻喵星人。（圖／twitter帳號omochi_nam01）
這名住在日本福岡的苦主@omochi_nam01家中養了4隻不同花色的喵星人，這群貓咪平時很喜歡刷存在感，「出頭」也很多因此常常鬧出不少笑話，飼主幾乎每天都會將牠們逗趣的生活日常分享在網路上。日前因為天氣變冷，貓咪們雖然不像平常那樣隨時出現在奴才面前，不過卻也沒有「閒著」，這天推主早上準備替孩子準備便當，沒想到準備盛飯時，卻驚見虎斑貓「Omochi（おもちくん）」站在飯鍋上「保溫」，而且一臉警戒地看著推主，彷彿在說：「幹嘛？朕先發現這裡的，偶才不要走！」。

▲日前推主替小孩做便當，準備盛飯時，卻驚見虎斑貓「Omochi」坐在飯鍋上。（圖／twitter帳號omochi_nam01）
▲日前推主替小孩做便當，準備盛飯時，卻驚見虎斑貓「Omochi」坐在飯鍋上。（圖／twitter帳號omochi_nam01）
▲Omochi：幹嘛？偶先來的喔！（圖／twitter帳號omochi_nam01）
▲Omochi：幹嘛？偶先來的喔！（圖／twitter帳號omochi_nam01）
▲Omochi：本喵決定這個冬天都要待在這裡！（圖／twitter帳號omochi_nam01）
▲Omochi：本喵決定這個冬天都要待在這裡！（圖／twitter帳號omochi_nam01）
▲Omochi：這裡最溫暖惹！（圖／twitter帳號omochi_nam01）
▲Omochi：這裡最溫暖惹！（圖／twitter帳號omochi_nam01）
▲Omochi：Omochi：四方型的盒子都是朕的最愛啊！（圖／twitter帳號omochi_nam01）
▲Omochi：Omochi：四方型的盒子都是朕的最愛啊！（圖／twitter帳號omochi_nam01）
推主無奈地表示，雖然Omochi個性溫和，但自從天氣一變冷就經常窩在飯鍋上，而且怎麼叫牠都不願意移動，除非小孩起床後牠才會「移駕」到小孩的腿上取暖。網友看了照片都忍不住笑說：「一年一度的家電攻防戰又開始了」、「原來我並不孤單啊」、「貓的眼神很堅定，一臉不放棄」、「我家的還會坐在熱水瓶上面」。（編輯：陳珮瑜）


關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
62.95%37.05%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
59.2%40.8%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
40.51%59.49%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
58.29%41.71%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀