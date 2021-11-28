攻防戰開始！奴才做便當 見飯鍋上「石敢當」嘆：太難了
又到了貓咪與奴才大顯攻防戰的季節啦！養過貓咪的人都知道，牠們雖然身上長滿毛髮，卻是一種相當怕冷的生物，尤其遇到濕冷的天氣時，牠們總是哪裡溫暖就往哪裡窩。不過日本一名多貓家庭的飼主卻很傷腦筋，因為日前牠準備盛飯時，突然看見飯鍋上出現「石敢當」，網友看了都忍不住笑說：「原來我並不孤單！」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-28 12:25:21
這名住在日本福岡的苦主@omochi_nam01家中養了4隻不同花色的喵星人，這群貓咪平時很喜歡刷存在感，「出頭」也很多因此常常鬧出不少笑話，飼主幾乎每天都會將牠們逗趣的生活日常分享在網路上。日前因為天氣變冷，貓咪們雖然不像平常那樣隨時出現在奴才面前，不過卻也沒有「閒著」，這天推主早上準備替孩子準備便當，沒想到準備盛飯時，卻驚見虎斑貓「Omochi（おもちくん）」站在飯鍋上「保溫」，而且一臉警戒地看著推主，彷彿在說：「幹嘛？朕先發現這裡的，偶才不要走！」。
推主無奈地表示，雖然Omochi個性溫和，但自從天氣一變冷就經常窩在飯鍋上，而且怎麼叫牠都不願意移動，除非小孩起床後牠才會「移駕」到小孩的腿上取暖。網友看了照片都忍不住笑說：「一年一度的家電攻防戰又開始了」、「原來我並不孤單啊」、「貓的眼神很堅定，一臉不放棄」、「我家的還會坐在熱水瓶上面」。（編輯：陳珮瑜）