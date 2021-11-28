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太呆萌！豹紋鯊遭「咬尾巴」沒反應　真相曝光全場都愣了

▲日本水族館有一隻豹紋鯊被人目睹正在被同伴「咬尾巴」。（圖／twitter帳號omochi_nam01）
▲日本水族館有一隻豹紋鯊被人目睹正在被同伴「咬尾巴」。（圖／twitter帳號omochi_nam01）

編輯中心/綜合報導

2021-11-28 14:33:00

孩子你怎麼沒有反應啦！一般來說大家對於鯊魚的印象總是動作迅速又兇猛，但其實牠們也有呆萌的一面。日本一名女網友日前到水族館參觀時，突然看見一奇妙畫面立刻拍了下來，原來是一隻「豹紋鯊」趴在玻璃前「發呆」，但是往旁邊一看卻讓眾人都驚呆了！

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▲一名女網友到品川水族館參觀時，看見一隻豹紋鯊呆在玻璃前「定格」發呆。（圖／twitter帳號omochi_nam01）
▲一名女網友到品川水族館參觀時，看見一隻豹紋鯊呆在玻璃前「定格」發呆。（圖／twitter帳號omochi_nam01）
一般的豹紋鯊Leopard shark體型身長約2.4~3.5公尺長，雖然是隸屬於「鬚鯊目」但是生性害羞又溫馴，主要以軟體動物與甲殼動物為食，由於牠們眼睛較小，加上鼻口就位在嘴巴的兩側，看起來總是特別呆萌。這天日本一名女網友到品川水族館參觀時，突然看見一隻豹紋鯊定格在玻璃前一動也不動，露出可愛的鼻口鼻看起來相當憨，但是往尾巴一看，竟然有另一隻豹紋鯊正咬著牠的尾巴，讓該名網友忍不住寫下：「你快被吃掉了啦！」。

▲沒想到鏡頭往後一看，竟然是另一隻豹紋鯊咬著發呆豹紋鯊的尾鰭！（圖／twitter帳號omochi_nam01）
▲沒想到鏡頭往後一看，竟然是另一隻豹紋鯊咬著發呆豹紋鯊的尾鰭！（圖／twitter帳號omochi_nam01）
豹紋鯊咬尾巴的影片分享到推特後，才短短幾天就已累積超過439萬人次觀看，為此也有了解豹紋鯊習性的網友出來留言表示，豹紋鯊咬同伴的尾鰭，其實是一種「求愛」的行為，表起追在母鯊後面，不如直接咬著牠的尾巴後，才會開始進行交配的動作，因此這不是要吃掉對方啦！

▲原來這是公鯊對母鯊「求愛」的動作，為了方便公鯊會咬住母鯊的尾鰭，隨後才會進行交配！（圖／twitter帳號omochi_nam01）
▲原來這是公鯊對母鯊「求愛」的動作，為了方便公鯊會咬住母鯊的尾鰭，隨後才會進行交配！（圖／twitter帳號omochi_nam01）
▲原PO還搞笑地說：「你快被吃掉了啦！」（圖／twitter帳號omochi_nam01）
▲原PO還搞笑地說：「你快被吃掉了啦！」（圖／twitter帳號omochi_nam01）
網友看了都紛紛笑說：「天冷，神經傳導比較慢啦」、「角落生物表情」、「阿嬤～你為什麼沒感覺？」、「鯊鯊：當時的我嚇傻了XD」、「鯊魚的表情太超現實了，忍不住會一直笑耶！」、「這種求愛行為也太特別了吧！」現在快來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）


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