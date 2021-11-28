太呆萌！豹紋鯊遭「咬尾巴」沒反應 真相曝光全場都愣了
孩子你怎麼沒有反應啦！一般來說大家對於鯊魚的印象總是動作迅速又兇猛，但其實牠們也有呆萌的一面。日本一名女網友日前到水族館參觀時，突然看見一奇妙畫面立刻拍了下來，原來是一隻「豹紋鯊」趴在玻璃前「發呆」，但是往旁邊一看卻讓眾人都驚呆了！
編輯中心/綜合報導
2021-11-28 14:33:00
一般的豹紋鯊Leopard shark體型身長約2.4~3.5公尺長，雖然是隸屬於「鬚鯊目」但是生性害羞又溫馴，主要以軟體動物與甲殼動物為食，由於牠們眼睛較小，加上鼻口就位在嘴巴的兩側，看起來總是特別呆萌。這天日本一名女網友到品川水族館參觀時，突然看見一隻豹紋鯊定格在玻璃前一動也不動，露出可愛的鼻口鼻看起來相當憨，但是往尾巴一看，竟然有另一隻豹紋鯊正咬著牠的尾巴，讓該名網友忍不住寫下：「你快被吃掉了啦！」。
豹紋鯊咬尾巴的影片分享到推特後，才短短幾天就已累積超過439萬人次觀看，為此也有了解豹紋鯊習性的網友出來留言表示，豹紋鯊咬同伴的尾鰭，其實是一種「求愛」的行為，表起追在母鯊後面，不如直接咬著牠的尾巴後，才會開始進行交配的動作，因此這不是要吃掉對方啦！
網友看了都紛紛笑說：「天冷，神經傳導比較慢啦」、「角落生物表情」、「阿嬤～你為什麼沒感覺？」、「鯊鯊：當時的我嚇傻了XD」、「鯊魚的表情太超現實了，忍不住會一直笑耶！」、「這種求愛行為也太特別了吧！」現在快來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）