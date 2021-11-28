COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

果然是吃貨！小貓「在這裡」秒斷電　全場笑：夢到食物？

▲日本一隻3個多月大的小貓竟然睡在食碗裡！（圖／twitter帳號DaPaMiTsuYuU）
▲日本一隻3個多月大的小貓竟然睡在食碗裡！（圖／twitter帳號DaPaMiTsuYuU）

編輯中心/綜合報導

2021-11-28 15:59:10

為什麼要睡在那裏啊？日本一名貓奴家裡原本養了一對貓咪，3個多月前牠們生下4隻小貓後，飼主每天都在網路上分享貓咪們的生活日常。只是雖然是貓咪一家人，每一隻貓的個性卻大不相同。這天其中一隻小貓玩到一半突然不見貓影，飼主檢查後才發現牠竟然「在這裡」睡覺，網友看了都忍不住笑說：「夢到食物了嗎？」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲飼主家裡養了6隻貓咪，分別是貓爸爸、媽媽與4隻小貓，這是牠們一家人在等放飯的模樣。（圖／twitter帳號DaPaMiTsuYuU）
▲飼主家裡養了6隻貓咪，分別是貓爸爸、媽媽與4隻小貓，這是牠們一家人在等放飯的模樣。（圖／twitter帳號DaPaMiTsuYuU）
推主帳號@DaPaMiTsuYuU原本養了一對情侶貓「Daria（ダリア）」與「Pachamaru（ぱちゃまる）」，今年8月中旬牠們生下了4隻小貓咪，家中瞬間變得熱鬧非凡，而這4隻小貓當中，其中一隻叫做「Yuki（ゆき）」的小貓相對其他手足，個性最調皮好動，也是最貪吃的一隻。

▲四隻小貓出生2個月時的模樣，非常可愛。（圖／twitter帳號DaPaMiTsuYuU）
▲四隻小貓出生2個月時的模樣，非常可愛。（圖／twitter帳號DaPaMiTsuYuU）
▲其中「Yuki」是小貓當中，最調皮也最愛吃的一隻。（圖／twitter帳號DaPaMiTsuYuU）
▲其中「Yuki」是小貓當中，最調皮也最愛吃的一隻。（圖／twitter帳號DaPaMiTsuYuU）
這天貓咪們原本正在玩耍，突然間推主發現Yuki怎麼不見了？四處尋找後竟然發現牠將身體縮在食碗裡，一張小臉卻掉出碗外面朝下，就這樣完全斷電、深深地睡著，讓人看了忍不住笑了出來！

▲這天Yuki玩到一半突然不見，推主卻在牠的食碗裡找到牠頭垂在碗外，正在呼呼大睡！（圖／twitter帳號DaPaMiTsuYuU）
▲這天Yuki玩到一半突然不見，推主卻在牠的食碗裡找到牠頭垂在碗外，正在呼呼大睡！（圖／twitter帳號DaPaMiTsuYuU）
▲Yuki：偶要罐罐，還有肉泥，小餅乾也來一些……（圖／twitter帳號DaPaMiTsuYuU）
▲Yuki：偶要罐罐，還有肉泥，小餅乾也來一些……（圖／twitter帳號DaPaMiTsuYuU）
推主笑說，可能Yuki平時就很嘴饞，特別喜歡食碗，所以連睡覺也不忘了它，而推主也補充Yuki就在那裏熟睡著，直到自己開始準備貓飯食，牠才突然驚醒立刻飛奔過來！網友看了都忍不住笑說：「好奇葩的睡姿」、「是吃貨才會睡在碗裡」、「到底是吃到睡著還是睡著也想吃？XD」、「不知道牠睡覺有沒有夢到罐罐」。（編輯：陳珮瑜）


關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
62.76%37.24%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
58.96%41.04%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
40.48%59.52%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
57.94%42.06%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀