果然是吃貨！小貓「在這裡」秒斷電 全場笑：夢到食物？
為什麼要睡在那裏啊？日本一名貓奴家裡原本養了一對貓咪，3個多月前牠們生下4隻小貓後，飼主每天都在網路上分享貓咪們的生活日常。只是雖然是貓咪一家人，每一隻貓的個性卻大不相同。這天其中一隻小貓玩到一半突然不見貓影，飼主檢查後才發現牠竟然「在這裡」睡覺，網友看了都忍不住笑說：「夢到食物了嗎？」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-28 15:59:10
推主帳號@DaPaMiTsuYuU原本養了一對情侶貓「Daria（ダリア）」與「Pachamaru（ぱちゃまる）」，今年8月中旬牠們生下了4隻小貓咪，家中瞬間變得熱鬧非凡，而這4隻小貓當中，其中一隻叫做「Yuki（ゆき）」的小貓相對其他手足，個性最調皮好動，也是最貪吃的一隻。
這天貓咪們原本正在玩耍，突然間推主發現Yuki怎麼不見了？四處尋找後竟然發現牠將身體縮在食碗裡，一張小臉卻掉出碗外面朝下，就這樣完全斷電、深深地睡著，讓人看了忍不住笑了出來！
推主笑說，可能Yuki平時就很嘴饞，特別喜歡食碗，所以連睡覺也不忘了它，而推主也補充Yuki就在那裏熟睡著，直到自己開始準備貓飯食，牠才突然驚醒立刻飛奔過來！網友看了都忍不住笑說：「好奇葩的睡姿」、「是吃貨才會睡在碗裡」、「到底是吃到睡著還是睡著也想吃？XD」、「不知道牠睡覺有沒有夢到罐罐」。（編輯：陳珮瑜）