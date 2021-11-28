顏寬恒招待所被曝違建 中市府︰逾期未改善優先拆除！
台中第二選區立委補選國民黨參選人顏寬恒日前遭爆料，在台中市南屯區利用都市計畫中兒童遊戲場用地蓋招待所，涉及違建。台中市政府今（28）日發出聲明，勘查後證實涉及違建，將要求違建所有人自行改善，逾期未改善將依違章建築排拆優先順序原則拆除。
新頭殼newtalk
2021-11-28 22:14:04｜2021-11-28 22:20:03
台中市政府經發局指出，南屯區楓樹段 817 地號為 1977 年 1 月 18 日發布的都市計畫，規劃用於兒童遊戲場，不過目前還未徵收開闢，屬公共設施保留地。日前接到民眾檢舉，25 日派員現場勘查後，發現建物的圍牆及合法建物兩側已完成部分涉及違建。
都發局已函請區公所依規查報，並要求如期改善否則拆除。都發局表示，公共設施用地的徵收開闢，會依照當地都市的發展及需求逐步辦理，公共設施用地在政府未徵收前，土地所有權人均得依「都市計畫公共設施保留地臨時建築使用辦法」及「台中市公共設施用地臨時建築使用標準」申請建築許可申請臨時建築使用許可，自縣市合併迄今，已有 54 案依法申請臨時建築許可。
都發局也針對台中有多處公共設施保留地長年未徵收，導致影響民眾權益，進行市公共設施保留地專案通盤檢討，目前在內政部審議中，盼透過跨區重劃，加速公共設施用地的取得及開發，並將部分土地還地於民，保障民眾的權益。
都發局向民眾呼籲，應遵守建築法等相關規定，不要任意興建違章建築，以免經查報拆除而造成自身損失。
新聞來源為Newtalk 新頭殼