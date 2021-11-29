百元剪髮到底怎賺錢？內行抖出「2關鍵」：靠它活5年以上
百元剪髮近幾年頗夯，相比較格昂貴的髮廊，因為擁有便宜、方便且快速的優勢，深受不少大眾喜愛，不過，也常常有「技術沒有比髮廊好」的聲浪湧現。近日，就有網友討論「百元剪髮這麼便宜真的能夠賺錢？」貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-11-29 07:03:03
原PO在PTT貼文指出「百元剪髮通常不會含洗頭，男生可能15分鐘就解決，女生要看人，有的修一修而已，可是頭髮這種東西還是有他的生長週期，那個客人來了，下次再遇到他可能就是1.5個月過後，想問這樣百元剪髮真的會賺錢嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「百元剪髮的客源其實都超固定，怎麼不賺」、「通常會去百元剪髮的，也不需要什麼刀工，客人比較少很多要求的，速度都很快」、「速度快是優勢」、「大賣場裡的百元理髮經常都是要排隊狀態好嗎」、「我家這裡的百元理髮店都活好幾年了」、「男生如果是留那種好剪的髮型，真的都10分鐘....」。
綜合網友意見，百元剪髮之所以能屹立不搖，兩大原因在於「剪髮速度快，把客源量衝高」、「客源相當固定」，也有人表示「我自己常去百元剪髮，我還沒看過能撐10分鐘的顧客，很多五分鐘就出來了」、「剪一個男人的頭不需要到15分鐘」、「家裡隔壁的，10分鐘搞定一個男生，以量來衝業績啊」。（編輯：張嘉哲）