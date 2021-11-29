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麥當勞漲價一週！他結帳驚呆「有夠聰明」　老饕認掉陷阱

▲麥當勞憑藉著獨特的薯條風味以及時不時推出新菜色，深受不少人喜愛，近日漲價及優惠雙管齊下，引發話題。（圖/記者張嘉哲攝）
▲麥當勞憑藉著獨特的薯條風味以及時不時推出新菜色，深受不少人喜愛，近日漲價及優惠雙管齊下，引發話題。（圖/記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2021-11-29 08:37:50

麥當勞憑藉著獨特的薯條風味以及時不時推出新菜色，深受不少人喜愛，不過上週三開始全面漲價之後，一共有29個品項價格作出調整。近日，就有網友分享自己去買麥當勞時，看到路人瘋狂拿著手機在結帳，結果好奇詢問之後才得知原因，讓他驚呼「麥當勞真的有夠聰明」，引發討論。

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原PO在「麥當勞速食餐廳討論區」貼文指出「那天下班去買麥當勞的時候，看到一堆人在排隊，想說不是漲價了怎麼大家還吃這麼高興，結果看到櫃檯一堆人拿手機在那裡照來照去，就問旁邊的客人說在幹嘛，他說麥當勞同步也推出+1元多一件的優惠，這幾天人很多」。

▲11/24起可至台灣麥當勞官網，下載數位版本「年終振興優惠券」。（圖／台灣麥當勞提供）
▲網友佩服麥當勞宣布同時漲價及推出優惠的作法，引發討論。（圖／台灣麥當勞提供）
「我的老天，我一打開就看到雞塊+1元多一件、冰炫風+1元多一件一堆優惠，這操作也太神，漲價之後直接殺出優惠超過一整個月，大家還是覺得划算會去吃，然後過一個月後大家都忘了有漲價這件事，還是開心吃麥當勞，這行銷手法真的蠻值得讚賞，有夠聰明」。

貼文一出，網友紛紛回應「不爭氣的我掉入陷阱了....我也有去雞塊+1元多一件了....」、「去麥當勞只買雞塊感覺不對勁，那天點了10塊麥克雞塊餐，又用雞塊+1元多一件....」、「真的很厲害，而且漲價後也還是速食前幾便宜的，有賺錢有回饋，這行銷給過」、「行銷手法真的厲害，同步漲價再給優惠，而且時間蠻長的」；不過也有人認為「我是還好，吃完優惠就回到1+1了」、「雞塊吃完繼續點1+1」。（編輯：張嘉哲）

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