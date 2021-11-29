鄧佳華跑外送「月薪勝司法官」！律師一算秒愣：唬爛NO1
網紅鄧佳華繼日前宣布片面辭職，脫離連千毅的直播團隊後，又表示自己改當外送員；昨（28）日他則透露自己在3小時內跑出62張單，稱自己是「Uber Eats達人」，引發網友熱議；對此，律師林智群就以鄧佳華所述的情況估算他的月薪，發現竟和「司法官」差不多，狂酸他「根本唬爛NO1」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-29 09:10:16
鄧佳華昨天晚上在臉書發文並貼出一張Uber Eats外送的接單截圖，表示「這就是我現在的實力，我現在的格局，「Uber Eats達人是我，才不到3小時就跑62單」。
不過貼文一出，卻引來許多網友一面倒的嘲諷，有外送員直接出面打臉，表示自己騎機車3小時，拚死拚活也不過30幾張單，更何況鄧佳華是騎乘YouBike，其他網友也紛紛表示「不可能」、「這數字太誇張了」。
對此，律師林智群也在臉書以鄧佳華的說法實際來算，若一單40元，一天工作10小時，一天收入8267元，週休二日，一個月工作22天，月收入就高達18萬元，「這個收入屌打一堆受僱律師呢」，林智群說，就算是「司法官」到頂也差不多這樣子而已，並在文末Hashtag「我以為我是唬爛NO1」、「我錯了，天外有天，人外有人」。
大多數網友也認為「80分鐘62單，不到三分鐘一單，你宋七力膩？」、「不可能，我們之前跑過騎機車一天下來，頂多跑30單就要偷笑了」、「3分鐘一單，是送整棟大樓嗎」、「三小時62單，傳送捲軸是吧」、「腳踏車欸有可能嗎」，不過也有網友認為「不要隨之起舞」、「能做好一份工作、做久一點再說吧」、「那就努力吧」。（編輯：郭佩蓉）