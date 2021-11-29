男放棄台大改唸警大！秀出「科系」全場懂了：前途無量啊
大學所選擇的科系不僅對個人職涯規劃有著一定的關係，更對未來人生發展有所影響。對此，就有一名網友分享，認識的學長錄取上台灣大學卻放棄改讀警察大學，讓他不解詢問「分數可以上台大中文卻放棄去讀警大以後會後悔嗎？」但對方錄取的科系曝光後，反而被眾人大讚「前途無量啊！」
編輯中心/綜合報導
2021-11-29 11:09:08
一名網友於PTT八卦板上發文，表示先前在補習班認識一位學長，對方學測申請錄取上了台大中文系，但最後卻毅然決然放棄而改讀警大。學長的選擇讓他十分不解，因而好奇詢問「放棄台大文組去讀警大算可惜嗎？？分數可以上台大中文卻放棄去讀警大以後會後悔嗎？？讀警大真的比台大文組好？？有沒有八卦呢？？」
問題一出，隨即引來網友認同留言，「當然是警大好，台大中文的薪水未必比高中畢業出去高」、「沒有被台大名騙，蠻聰明的」、「台大要轉熱門系很難，幾乎都要書卷獎，還是不要幻想比較好」、「與其中文出來拚國考，警大直接勝利啊」、「中文出路很窄吧？不知道要幹嘛的話，選警官是比較容易的選擇」、「沒錢念文組真的是豪賭」、「讀完警大再深造，前途無量啊」。
不過留言中也有人持不同意見，直言「台大中文系如果有教職其實也還可以」、「認真回你，警大出來就是穩定當官，但要最頂還是還是台大中文，台大資源多到不可思議，未來的路只要你有心成就是遠超警大」、「朋友就是台大中文，現在在外商公司當接待人，年薪300Kup，但她同時也會三國語言啦」。（編輯：陳雅雲）