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不是拿來坐！飯店「奇怪矮椅」功能曝　全場嗨：有夠貼心

▲網友在飯店看到這張椅子，非常好奇用途為何？貼文曝光引起熱烈討論。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社」）
▲網友在飯店看到這張椅子，非常好奇用途為何？貼文曝光引起熱烈討論。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社」）

編輯中心/綜合報導

2021-11-29 11:18:44

飯店裡頭有許多設計，都是為了讓房客住得更加舒適，近日就有一名網友表示，他在飯店看到一張椅子，模樣非常奇怪，坐起來也不舒適，因此好奇問「這個是做什麼用的？」貼文一出立即引起熱議，有內行網友公布正解：「放行李好打開拿東西，另一種說法是行李箱外面髒，怕你會介意放床上。」 

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該名網友今（29）日在臉書「爆廢公社」中貼文，他表示在飯店看到一個奇怪的椅子，長得像折疊椅，座位處卻不是使用軟布，而是有彈性的長條繩，非常難坐，因此好奇問：「請問飯店這個是做什麼用的？」 

▲網友在飯店看到這張椅子，非常好奇用途為何？貼文曝光引起熱烈討論。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社」）
▲有內行網友指出，這個椅子是用來放置行李箱的。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社」）
貼文一出，網友紛紛搞笑留言，「大床睡不習慣的第二選擇」、「洗完澡，脫褲坐上面，晾乾用的」、「盜版烤肉架」、「烤BBQ用的」、「給你盤坐的」、「放伴侶用的」、「防身用的」、「放在身上做日光浴曬出條紋用的」、「提供給長痔瘡的人坐的」。 

另外，也有人公布正解，「放行李的架子」、「放行李好打開拿東西，另一種說法是行李箱外面髒，怕你會介意放床上」、「放行李的，蠻好用的其實」、「放行李箱打開就不用蹲下了」、「它的名字是行李架，每個人的用法不一樣」、「放行李啊，不然還能有什麼功用」、「行李箱可以放在上面」、「放行李箱，講真的這個真的很好用，以前常出國，家裡想買一個，但不便宜」。（編輯：賴禹妡） 

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