台灣狗會看紅綠燈過馬路？日本人超震驚　真相曝光了

浪浪在街頭過馬路，是習以為常的事，有些聰明的狗狗甚至會等紅綠燈，讓人免不了懷疑牠們是否有辨別燈號的能力？一名網友就在網路上發文分享，公司的日本高層來台時看見浪浪等紅綠燈過馬路，驚呼「台灣狗怎麼知道這時可以過，難道會看紅綠燈？」貼文一出引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-11-29 11:34:05
原PO在《PTT-Gossiping板》發文「日本人：臺灣狗會看紅綠燈！」，提到與公司日本高層外出巡廠房時，開車開到一遍等紅綠燈，這時一隻浪汪突然從前面過馬路，該名日本高層看了非常震驚，直呼「台灣狗怎麼知道這時可以過，難道會看紅綠燈，更說日本狗大概早就被輾死了」。
貼文一出，立刻引起網友紛紛笑說：「不會看的都死光了」、「很簡單，觀察車陣和人類移動模式」、「有些狗真的會看」、「狗還會等人開自動門咧，不稀奇」、「會的存活率比較高」、「日本城市很少野狗吧」，另外還有人酸說：「在台灣看不懂紅綠燈的是人」、「台灣的狗本來就會看啊！但是台灣人不會」、「整個台灣的狗都會看，就三寶不會」。
其中也有人表示「當然是看路況啊，狗就色盲怎麼可能是看燈」，而根據動物醫院曾經表示，美國佛州大學獸醫院眼科教授Dennis Brooks博士就曾經研究過，「狗的視覺和人的視覺不同，狗無法像人一樣分辨各種色彩，但狗的確可以看到某些顏色。狗能夠分辨深淺不同的藍、靛和紫色，但是對於光譜中的紅綠等高彩度色彩卻沒有特殊的感受力。紅色對狗來說是暗色，而綠色對狗來說則是白色，所以綠色草坪在狗看來是一片白色的草地。」因此狗並不是完全色盲，只是看見的光譜比人類少。（編輯：陳珮瑜）