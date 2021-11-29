全聯見「殿堂級生菜」要價89塊！老饕嗨翻：在韓國超級夯
現代人吃燒烤都會配上一些生菜來包肉，稍微均衡營養素。最近就有網友發現連鎖賣場出現「殿堂級生菜」一包要價89塊，不少老饕一看完立刻雀躍「韓國人超愛」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-29 12:12:16
原PO在臉書社團《全聯消費經驗老實說》上發文提到「請問有人跟我一樣喜歡韓國芝麻葉嗎？雖然貴貴的，但我看到就立馬買了，因為我家附近的全聯現在才有賣，真的不好買，我也是等好久才找到，終於買到紅很久的韓國芝麻葉、包鮭魚也很好吃、包豬肉片跟韓式結頭菜一起吃、無敵美味」。
貼文曝光也立刻有不少老饕雀躍「吃韓國料理就要它，殿堂級生菜」、「之前看到前面排隊的一次買5包，難怪會買不到」、「買過一次而已就沒有再看過了，我包豬肉和泡菜，特殊的香味好好吃」；另外也有內行人說「自己種栽最划算」、「韓國芝麻葉很好養，可以試試自己種」。
日前南韓部落客金老佛爺（金禎美），也在來台灣20年後第一次看到芝麻葉販售，讓她高興到發文大喊「我的天啊，念念不忘韓國芝麻葉的寶貝們，趕快！我真的嚇到下巴都閉不起來」，足以見得「芝麻葉」在韓國人心目中的殿堂級地位。（編輯：潘毅）