「大雄家是租的」日本人傻眼！台網友挖出證據：誤會大了
相信有不少台灣民眾，在幼小時期，肯定都有看過卡通多啦A夢（小叮噹）的漫畫或者是電視卡通，其主角大雄與多啦A夢發生的許多有趣的故事，都是不少人的童年回憶。近日，日本網友突然開始熱議「原來大雄的家是用租的嗎？」一瞬間登上推特熱搜，也引起台灣網友關注。
編輯中心/綜合報導
2021-11-29 12:01:46｜2021-11-29 12:02:15
27日，在推特上突然出現「大雄的家」關鍵字出現在排行榜上，原來，是日本網友發現，多啦A夢的主角大雄一家人住的兩層樓透天竟然是用租的，該話題持續引發討論，甚至台灣網友還在PTT貼文指出「突然看到推特日本人在討論大雄家是租的，如果是租的也租太久？算一算應該有30~40年欸？有大雄一家都是租房族的八卦嗎？」
結果引來不少網友紛紛回應「日本租屋不是很正常？」、「這篇能釣出神人解答我就跪」、「所以房東是誰」、「如果是租的，房東也要有戲份吧XD」、「房東從來沒出現過，也沒有付房租的場景，超奇怪」、「印象中好像真的是租的吧？」
結果貼文果然釣出多啦A夢狂粉，翻出以「製作無人島」單行本第九卷87頁的漫畫，大雄的媽媽野比玉子對著大雄爸爸野比伸助說「從這個月起房子的租金漲了，錢不夠用呀」，當時哆啦A夢和大雄兩人也突發奇想喊道「自己蓋一棟住就不必付租金了嘛」；另外在「惡魔卡片」單行本第22卷74頁中，大雄媽媽也再度提及說道「今天要付房租」，以此佐證，大雄一家人真的是租房族，該棟在大家童年回憶中的兩層樓透天，並不是買來的，掀起話題。（編輯：張嘉哲）