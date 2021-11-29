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馬上退燒？一蘭拉麵門口「沒人在排」　眾抖真相：別傻了

▲有網友見一蘭拉麵台中店門口已沒有排隊人潮，感到非常驚訝。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社」）
▲有網友見一蘭拉麵台中店門口已沒有排隊人潮，感到非常驚訝。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社」）

編輯中心/綜合報導

2021-11-29 13:54:38

知名拉麵品牌「一蘭拉麵」決定在台中設立分店，24日一開幕店門口立即擠滿排隊人龍，火紅程度超乎台人想像，不過就有一名網友表示，他近日經過一蘭拉麵時，門口早已沒有前幾日的人潮，讓他好奇問「怎麼沒看見排隊盛況？」貼文曝光後，不少網友解答：「一蘭很聰明！用抽號碼牌的方式，不會讓一堆人擠在那排隊防礙交通。」 

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該名網友27日在臉書「爆廢公社」中貼文，他表示前幾日一蘭拉麵台中店剛開幕時，店門口都滿滿的排隊人潮，甚至還排到好幾條街區外，不過如今門口卻已沒有排隊人龍，讓他好奇問：「咦！怎麼沒看見排隊盛況？」 

▲不少網友透露，一蘭拉麵已經改成「使用號碼牌」的方式，且號碼牌早早就發完了，熱門程度根本不減。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社」）
▲不少網友透露，一蘭拉麵已經改成「使用號碼牌」的方式，且號碼牌早早就發完了，熱門程度根本不減。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社」）
貼文一出，網友紛紛留言，「換我吃，等一下可以出發了」、「都跑去看棒球總冠軍賽了吧」、「就一次性排隊，排完就沒了啊」、「不排了喔？那換我去了」、「無法理解為什麼會排隊吃拉麵」、「因為沒有限量精美小禮物了，就沒動力排隊了」、「我就是等這時候才去吃，不用排隊」、「沒人了可以去吃了」、「排的時候酸人家，沒排的時候又要說怎麼沒排隊」。 

不過，不少網友透露，其實是因為一蘭拉麵已經改用「抽號碼牌」的方式，現場才會沒人排隊，「抽號碼，抽完不用現場等」、「發號碼牌的為什麼要排隊」、「有號碼牌啊⋯拿了5小時後再吃」、「都直接抽號碼牌了，誰還在跟你排隊」、「線上排隊不是嗎？抽完號碼牌就走了」、「可以抽號碼牌啊，等快到才會去啦」、「線上有叫號系統，當然各自解散啊」、「你家還在用撥接網路嗎？都改用號碼牌了」、「一蘭很聰明！用抽號碼牌的方式，不會讓一堆人擠在那排隊防礙交通」、「都發號碼牌，當然沒有人排隊⋯而且早早發完」。（編輯：賴禹妡） 

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