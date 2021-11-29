為何吃拉麵都附冰水？「背後含義」曝光 眾全驚：長知識
拉麵是日本相當知名的美食之一，近日就有一名網友好奇，為何吃拉麵時桌上一定都會擺一壺冰水？貼文曝光後立即引起熱烈討論，不少人指出，其實在日本幾乎每一間餐廳都會附冰水，理由是：「早期日本製冰保冰困難，被視為高級物品，只能拿來招待貴賓用，到現今演變成招待客人的最高誠意與跟禮貌。」
編輯中心/綜合報導
2021-11-29 16:48:15
該名網友今（29）日在PTT貼文，他以「吃拉麵為啥一定要配冰水？」為題，表示之前去日本的時候去幾家拉麵店，發現桌上都一定會擺一壺冰水，在台灣反而很少見，都以常溫水居多，因此好奇問：「為何日本這麼冷吃拉麵都要配冰水？」
貼文一出，網友紛紛留言，「是台灣人比較要求溫水」、「日本都冰水好嗎」、「日本哪家店沒冰水」、「不是吃拉麵，日本人就是習慣喝冰水，吃別的也一樣，冬天擺的還是冰水」、「不是只有拉麵店給冰水」、「是日本都給冰水」、「應該說日本各種餐廳只給冰水吧」、「是日本食堂大部分都給冰水」。
對此，也有網友解釋日本店家會給冰水的原因，「日本人的招待文化啊，代表不是放很久的是新鮮的水」、「早期日本製冰保冰困難，被視為高級物品，只能拿來招待貴賓用，到現今演變成招待客人的最高誠意與跟禮貌」、「給冰水是因為以前冰塊是很珍貴的緣故」、「冰水代表招待貴客」、「日本文化，因為以前這是珍貴的東西店家招待客人好的東西」。（編輯：賴禹妡）