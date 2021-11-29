COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

擬接納數位幣！泰國搶救觀光計畫曝

▲泰國觀光局正與監管機構和加密貨幣業者協商，準備接受以數位代幣支付旅行費用，讓更多人能因此而來泰國旅遊。 （圖／Pixabay）
▲泰國觀光局正與監管機構和加密貨幣業者協商，準備接受以數位代幣支付旅行費用，讓更多人能因此而來泰國旅遊。 （圖／Pixabay）

記者賴正琳/綜合報導

2021-11-29 16:55:09

《四方報》報導，全球流行使用數位幣，有的國家對數位幣抱持牴觸態度，例如印尼伊斯蘭最高宗教機構就認為加密幣是一種賭博行為，禁止使用加密幣；有些國家則積極擁抱加密幣以拯救經濟，例如泰國觀光局正與監管機構和加密貨幣業者協商，準備接受以數位代幣支付旅行費用，讓更多人能因此而來泰國旅遊。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合泰國媒體，泰國觀光局長育他薩（Yuthasak Supasorn）指出，疫情導致泰國損失約800億美元觀光收入，這項新方案可望讓倚賴觀光業的泰國經濟彌補一些損失。育他薩表示：「有些人士靠數位貨幣致富，他們或許希望動用這些財富。如果在泰國能使用數位貨幣，不須兌換或面臨政府課稅問題，對他們來說會很方便。」 

雖然泰國觀光局對數位幣保持開放態度，但赴泰國旅遊使用比特幣、乙太幣或其他數位代幣付費，可能還要再過一段行政作業時間，因為泰國目前尚未承認加密貨幣為法定貨幣。但育他薩表示，觀光局正在籌備各項作業，積極推動法案通過。觀光局目前正與證管會、泰國銀行（央行），以及泰國最大加密貨幣交易所Bitkub Online商討這項計畫。 

受到新型冠狀肺炎疫情的影響，東南亞各國的經濟都受到嚴重打擊，尤其仰賴觀光業為主要經濟大宗的泰國，更是面臨了16年來最大的失業潮。根據曼谷郵報（Bangkok post）報導，泰國第3季失業人口87萬1000人，失業率達到2.25%，高於第2季的1.89%、73萬2000人。其中以受高等教育人士的失業率最高達到3.63%，技職教育居次為3.16%。 



關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
56.74%43.26%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
54.25%45.75%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
40.59%59.41%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
55.24%44.76%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀