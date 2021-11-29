擬接納數位幣！泰國搶救觀光計畫曝

《四方報》報導，全球流行使用數位幣，有的國家對數位幣抱持牴觸態度，例如印尼伊斯蘭最高宗教機構就認為加密幣是一種賭博行為，禁止使用加密幣；有些國家則積極擁抱加密幣以拯救經濟，例如泰國觀光局正與監管機構和加密貨幣業者協商，準備接受以數位代幣支付旅行費用，讓更多人能因此而來泰國旅遊。
記者賴正琳/綜合報導
2021-11-29 16:55:09
綜合泰國媒體，泰國觀光局長育他薩（Yuthasak Supasorn）指出，疫情導致泰國損失約800億美元觀光收入，這項新方案可望讓倚賴觀光業的泰國經濟彌補一些損失。育他薩表示：「有些人士靠數位貨幣致富，他們或許希望動用這些財富。如果在泰國能使用數位貨幣，不須兌換或面臨政府課稅問題，對他們來說會很方便。」
雖然泰國觀光局對數位幣保持開放態度，但赴泰國旅遊使用比特幣、乙太幣或其他數位代幣付費，可能還要再過一段行政作業時間，因為泰國目前尚未承認加密貨幣為法定貨幣。但育他薩表示，觀光局正在籌備各項作業，積極推動法案通過。觀光局目前正與證管會、泰國銀行（央行），以及泰國最大加密貨幣交易所Bitkub Online商討這項計畫。
受到新型冠狀肺炎疫情的影響，東南亞各國的經濟都受到嚴重打擊，尤其仰賴觀光業為主要經濟大宗的泰國，更是面臨了16年來最大的失業潮。根據曼谷郵報（Bangkok post）報導，泰國第3季失業人口87萬1000人，失業率達到2.25%，高於第2季的1.89%、73萬2000人。其中以受高等教育人士的失業率最高達到3.63%，技職教育居次為3.16%。