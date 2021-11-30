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冷氣團南下！氣溫「滑波式驟降」冷到13度　明天恐剩10度

▲中央氣象局指出，今（30）日清晨鋒面快速通過，緊接著大陸冷氣團南下，北部及東北部白天起氣溫將驟降，各地都會愈晚愈冷。（圖／記者葉政勳攝）
▲中央氣象局指出，今（30）日清晨鋒面快速通過，緊接著大陸冷氣團南下，北部及東北部白天起氣溫將驟降，各地都會愈晚愈冷。（圖／記者葉政勳攝）

編輯中心/綜合報導

2021-11-30 06:27:53

中央氣象局指出，今（30）日清晨鋒面快速通過，緊接著大陸冷氣團南下，北部及東北部白天起氣溫將驟降，各地都會愈晚愈冷；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區仍多雲到晴的天氣，晚間乾空氣抵達時，北臺灣雨勢將逐漸趨緩。

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根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，今晨4時真實色雲圖顯示，鋒面在北部海面接近中；關島西方有熱帶低壓；今晨台灣還在鋒面之前，各地的今日最低氣溫皆尚未出現，截至4：47的平地最低溫為：基隆(七堵區)17.0度，新竹(關西鄉)的17.3度。

吳德榮表示，最新(29日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天鋒面快速掠過，大陸高壓的乾冷空氣緊接南下；北台轉有局部雨，今晚雨停轉乾，氣溫遽降、愈晚愈冷；北台灣平地最低氣溫可降至13度左右，其他地區雲量略增，氣溫逐漸下降；各地區氣溫落在，北部21降至13度，中部14至25度，南部16至27度，東部14至25度。

吳德榮說，明（1日）至週六（4日）乾冷空氣籠罩；明日迎風面東北部、大台北低雲稍多，天氣乾冷，其他地區晴冷；週四至週六各地晴朗無雲、白天氣溫逐日緩升，在陽光下或不覺冷，但夜間因「強輻射冷卻」加成、早晚氣溫降得非常低，日夜氣溫劇烈變化、要注意調適穿著；北台灣平地最低氣溫約可降至10度左右，竹苗平地甚至降得更低；台北氣象局也有觸及14度的機率(氣象局≦14度為「大陸冷氣團」定義)。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，下週日、一（5、6日）轉偏東風，冷空氣減弱，白天氣溫漸升、清晨氣溫仍很低，日夜溫差大；西半部晴朗，東半部偶有局部降雨的機率；另外，中央氣象局30日2時「路徑潛勢預測圖」顯示，關島西方海面的熱帶低壓，將在日本南方海面大迴轉，有發展成第21號颱風(妮西圖)的趨勢，但無侵台機率。（編輯：孫唯容）

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