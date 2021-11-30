當工安薪水5萬！督導遭工人「狂酸+威脅」　她崩潰想離開

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她隨後盤點工地現場的狀況工人施工不願意戴安全帽、在鷹架上走不願背安全帶，電焊不戴手套面罩，溫柔的提醒要做防護就是被兇，被罵「你們這些工安最沒用」或是被威脅「不要做啊不然都不要做啊，人我都帶走」。
「說實話我真的希望你趕快走」，但由於目前缺工嚴重，現場工程師、從事工安的原PO都只能睜一隻眼閉一隻眼。她也提到，有時候巡視工地時，還會被酸「在辦公室吹冷氣就好，幹嘛一直跑出來」，一旦在辦公室認真做資料，仍會被酸「工安真的很閒，每天逛一逛，就能在辦公室休息」，怎樣做都不對。
雖然公司待遇福利、同事都相當不錯，薪水對於身為新人的原PO也算優渥，但「每天面對這些根本是違法的事情，我真的好想離開，說不定哪天發生意外，我會因為業務過失被判刑，這個風險我一點都不想承擔，想問大家，我該繼續待嗎？」
遭遇曝光後，立刻掀起眾人給予建議「該做的紀錄要做好，像拍照錄影錄音等，保護自己，出事時才有證據」「好的工安人員除了按表操課、督導工人，還要多加強點人際關係的能力，他們說不聽就是你該想辦法，想出一些好的誘因讓他們慢慢改善」「可以先嘗試與工班、師傅打好關係，若關係好，對方可能多少會聽話一些」、「我也當過工安，工人不會跟你囉嗦，你沒有實力就是被看不起，而罰單比什麼都有效」。（編輯：潘毅）