衣櫃突長「10顆曼陀珠」女抖爆！真相超反轉：頭皮發麻了
不少人會將洗滌後的衣物拿出去曬，但晾曬的過程中可能會沾上蟲卵，這時若再將衣物收進衣櫃中，可能會發生蟲卵聚集於櫃內的情況。對此，就有一名女網友在家中的衣櫃內發現10顆曼陀珠大小的白色不明物體，讓她害怕求助「請告訴我這是什麼？頭皮發麻了！」但當真相曝光後，卻引來一票人笑翻直呼「這反轉可以！」
編輯中心/綜合報導
2021-11-30 11:09:03
有女網友於臉書社團《爆系知識家》上指出，自身在家中的衣櫃深處發現疑似壁虎蛋的不明物體，隨後她也貼出數張照片，只見畫面中，10顆又白又圓像似曼陀珠的物體黏在衣櫥內，見到該景的她害怕直呼「大神請告訴我這是什麼？頭皮發麻了！大家都說壁虎蛋，剛剛研究一下，壁虎蛋一次只會下1-2顆⋯而且我家從來沒有看到壁虎過」。
照片曝光後，瞬間就引發網友討論，「你衣櫥可能是壁虎的月子中心吧，現在住了五個媽媽」、「吃一半的曼陀珠！！」、「我以為是樟腦丸耶」、「不太像壁虎蛋，後面幾顆靠近地面的一面感覺是平的」、「壁虎蛋....維修設備常常看到...」。
不過，事後原PO緊急更新內文，表示自己當下害怕極了，「因為我真的超級害怕蟲，連螞蟻也怕⋯所以我鼓起很大勇氣把它們包在袋子內還消毒一番」。最後她在好奇心之下將其壓碎壓開，頓時發現這是她多年前放在衣櫥內的香香豆，讓她尷尬直呼「嗯，它們還香香的⋯以後我不敢再放香香豆了！」
結局驚人的反轉，讓一票人紛紛笑翻留言，「人嚇人，嚇死人，版主太可愛了」、「XDDDDDD完美詮釋『大驚小怪』這個詞」、「抱歉⋯我看到更新也笑了」、「這反轉可以，至少安心了啦」、「被遺忘的香香豆覺得委屈」、「明白了，以後要買彩色的香香豆無誤」。（編輯：陳雅雲）