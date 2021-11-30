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衣櫃突長「10顆曼陀珠」女抖爆！真相超反轉：頭皮發麻了

▲有女網友在家中衣櫃內發現數顆像曼陀珠的白色物體，讓她緊急發文求助。但當真相曝光後，反而引來一票人笑翻留言。（圖／翻攝爆系知識家臉書）
▲有女網友在家中衣櫃內發現數顆像曼陀珠的白色物體，讓她緊急發文求助。但當真相曝光後，反而引來一票人笑翻留言。（圖／翻攝爆系知識家臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-11-30 11:09:03

不少人會將洗滌後的衣物拿出去曬，但晾曬的過程中可能會沾上蟲卵，這時若再將衣物收進衣櫃中，可能會發生蟲卵聚集於櫃內的情況。對此，就有一名女網友在家中的衣櫃內發現10顆曼陀珠大小的白色不明物體，讓她害怕求助「請告訴我這是什麼？頭皮發麻了！」但當真相曝光後，卻引來一票人笑翻直呼「這反轉可以！」

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有女網友於臉書社團《爆系知識家》上指出，自身在家中的衣櫃深處發現疑似壁虎蛋的不明物體，隨後她也貼出數張照片，只見畫面中，10顆又白又圓像似曼陀珠的物體黏在衣櫥內，見到該景的她害怕直呼「大神請告訴我這是什麼？頭皮發麻了！大家都說壁虎蛋，剛剛研究一下，壁虎蛋一次只會下1-2顆⋯而且我家從來沒有看到壁虎過」。

▲女網友在衣櫃內發現10顆像曼陀珠的物體。（圖／翻攝爆系知識家臉書）
▲女網友在衣櫃內發現10顆像曼陀珠的物體。（圖／翻攝爆系知識家臉書）
照片曝光後，瞬間就引發網友討論，「你衣櫥可能是壁虎的月子中心吧，現在住了五個媽媽」、「吃一半的曼陀珠！！」、「我以為是樟腦丸耶」、「不太像壁虎蛋，後面幾顆靠近地面的一面感覺是平的」、「壁虎蛋....維修設備常常看到...」。

不過，事後原PO緊急更新內文，表示自己當下害怕極了，「因為我真的超級害怕蟲，連螞蟻也怕⋯所以我鼓起很大勇氣把它們包在袋子內還消毒一番」。最後她在好奇心之下將其壓碎壓開，頓時發現這是她多年前放在衣櫥內的香香豆，讓她尷尬直呼「嗯，它們還香香的⋯以後我不敢再放香香豆了！」

▲最後發現這10顆不明白色物體只是香香豆。（圖／翻攝爆系知識家臉書）
▲最後發現這10顆不明白色物體只是香香豆。（圖／翻攝爆系知識家臉書）
結局驚人的反轉，讓一票人紛紛笑翻留言，「人嚇人，嚇死人，版主太可愛了」、「XDDDDDD完美詮釋『大驚小怪』這個詞」、「抱歉⋯我看到更新也笑了」、「這反轉可以，至少安心了啦」、「被遺忘的香香豆覺得委屈」、「明白了，以後要買彩色的香香豆無誤」。（編輯：陳雅雲）

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