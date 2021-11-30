台灣最強速食店是誰？老饕挖出「這家」淚憶：吃過都40歲
台灣近年來速食業競爭激烈，越來越多速食店品牌進駐台灣，各家也都推出不少新品，以此吸引消費者的目光。不過，近日就有網友分享一間六、七年級才會曉得的經典速食店，而引起老饕們大讚回憶「好懷念！」
編輯中心/綜合報導
2021-11-30 11:32:21
原PO於PTT八卦板上發文，表示「吃過臺灣開店的『溫蒂漢堡』的人阿？現在大概都幾歲了阿？」他透露自己以前到日本遊玩時曾嚐過一次，卻從沒吃過進駐到台灣的溫蒂漢堡，讓他不免好奇詢問「吃過臺灣『溫蒂漢堡』的都幾歲了阿？」
貼文一出後，瞬間引發老饕們回憶，「幾十年前好像有吃過一兩次，奶昔超好喝」、「40吧，中壢溫蒂懷念的地方」、「40左右的國小都吃過」、「小時候台中有，好懷念」、「溫蒂薯球好吃，都吃不到一樣味道的」、「我連廣告都記得」、「以前去台南有看過但沒吃過，超後悔」。
甚至還有網友分享在其他國家品嚐到的口感，「去美國吃，牛肉真的屌打其他家」、「連菲律賓都有，台灣快弄進來」、「在美國常吃，所有連鎖漢堡算最便宜的吧」、「日本上野車站旁的超好吃欸！還24H」、「我只吃過LA的，雙倍培根真的超讚」。
據了解，來自美國的速食店「溫蒂漢堡」於1985年進入台灣市場，但日後卻不敵麥當勞、肯德基等同業競爭，大約於1999年底，台北市民生社區圓環的最後一家分店歇業後，正式撤出台灣。（編輯：陳雅雲）