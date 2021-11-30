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什麼科系夯爆「其實超慘」？網點名3地雷：沒證照就廢掉

▲大學科系相當多元，就有網友好奇詢問「哪些很夯的科系但沒考上執照會很慘？」隨即引發眾人點名3大地雷。（示意圖／取自unsplash）
▲大學科系相當多元，就有網友好奇詢問「哪些很夯的科系但沒考上執照會很慘？」隨即引發眾人點名3大地雷。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-11-30 12:07:45

大學科系相當多元，許多人在選填科系時，會根據未來發展或自身興趣等原因來抉擇，而科系不僅對個人的職涯規劃有著一定的關係，更對未來人生發展有著極大影響。對此，就有網友好奇詢問「哪些很夯的科系但沒考上執照會很慘？」隨即引發眾人點名3大科系，無奈嘆「沒有考到證照就廢掉了」。

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原PO於PTT八卦板上發文，表示電、資、財、管理、語文類等科系容易進到一般企業任職，但他指出有些看似超夯的科系，若是沒考上證照後果就會很慘，他也舉例「法律系沒考到律師，只能去拚公務人員考試；醫學系有考上醫師執照含金量就很高，沒考上不知道要幹嘛；藥學系沒有考到執照，醫院應該也不敢聘用」，讓他好奇詢問「還有哪些科系很夯，看似含金量很高，但沒有考到執照就廢掉」。

▲網友好奇詢問「哪些很夯的科系但沒考上執照會很慘？」（圖／翻攝PTT）
▲網友好奇詢問「哪些很夯的科系但沒考上執照會很慘？」（圖／翻攝PTT）
問題曝光後，其中「法律系」被最多人點名，「法律系吧！沒考上律師牌或公職，大概就在法院」、「法律啊！讀的還是台灣法，出不了國」、「法律，沒考到執照，真的慘」、「律師阿！沒考上只能當辦公室庶務」。

再來則是「醫學系」，「醫學吧！沒考上真的不知道能幹嘛」、「醫療相關、法律，其他應該還好」；而「藥學系」也被眾人提及，「藥師考不過國考真的慘」、「嚴格來說到慘的只有醫跟藥」。

但仍有鄉民提出不同看法，認為「會計師，這超難考」、「護理吧？但不算夯系」、「建築師，最難考的執照」、「外送員考不到駕照」、「營養師？」、「藥師、環安、工安」。（編輯：陳雅雲）

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