掛名4個月被追稅！老董向遠航求償　獲賠564萬元

年逾90歲的前飛官林寶漳，13年前曾在遠東航空擔任4個月的掛名董事長，但公司沒有將已扣繳的所得稅繳納國庫，導致林寶漳遭國稅局追稅。林寶漳已先討到52萬餘元本息確定，另外的694萬餘元，高院更一審今（30）日僅判准564萬餘元本稅，其餘駁回。可上訴。
記者潘千詩／台北報導
2021-11-30 12:56:56
林寶漳年輕時曾任國軍戰鬥機飛行員30餘年，亦因參與八二三砲戰等、獲頒逾20枚勳獎章，他上校退伍後轉任民間倉儲公司董事長。後來受遠航股東艾吉公司指派擔任航空公司法人代表，再由董事會選任為董事長，任期自2008年1月1日至同年4月27日止。
林寶漳主張，他是遠航名義上負責人，實際營運都是總經理負責，但遠航未依法將已先扣取的所得稅繳納國庫，導致2012年間遭國稅局追稅共計逾747萬元，還被扣押資產，在陸續繳納完畢後轉向遠航求償。
遠航主張，林寶漳未盡善良管理人義務，以致須支出滯納金、利息、執行費用，並非遠航導致的必要費用或損害；加上遠航於2008年2月向北院聲請重整，2015年10月獲准重整完成，林寶漳隨時可請求爭議款項，但又沒有在重整期間申報債權，爭議款項請求權已消滅。
北院判決林寶漳全部勝訴，遠航不服提起上訴，經高院駁回，遠航上訴至三審，最高法院將判決廢棄發回，林寶漳在高院更一審期間將請求金額減縮為694萬餘元，包括本稅、滯納金、利息及執行費等。更一審認為，遠航上訴的一部分有理由，僅判准564萬本稅部分。