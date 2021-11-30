iPhone「1功能」多年未改善！果粉也不忍了：明明很基本
iPhone擁有獨特的iOS作業系統，多種便捷功能深獲不少商務人士喜愛。不過就有用戶抱怨「手機分享熱點」這項基本功能，蘋果公司多年下來都沒改善，完整貼文也引發果粉共鳴。
編輯中心/綜合報導
2021-11-30 14:12:13
原PO在論壇PTT上發文提到「自從iPhoneX之後，沒有一支蘋果機熱點是正常的，常常斷線、不相容等，連自家體系硬體有時也連不上，而安卓基本的設定多久斷線跟永不斷線，iPhone到現在仍舊沒有，去年apple承諾他們熱點確實有問題，會進行修正，但到現在無消無息，蘋果公司是不是打算放棄使用熱點的族群？」
貼文曝光後不少果粉深有同感「明明很基本的功能，真的爛到翻」、「真的是很崩潰」、「其實從iPhone5就有熱點問題，一脈相傳，幾乎要以為這是iPhone特色功能」、「Mac還常常找不到iPhone，不知道為什麼蘋果不修」、「X之前也沒一隻正常的吧」、「原來是普遍性的問題...幾年了還修不好」、「沒有熱點問題，只有你信仰不足的問題」。
不過也有人提出解決方式「改英文熱點名，熱點畫面不要關掉、網路重置」、「13打開相容性之後幾乎沒斷過」、「iPhone13熱點有微調過了，比較好連」、「iPhone連電腦就不會斷線了啊，反正果粉如我都習慣了」。（編輯：潘毅）