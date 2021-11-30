COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

iPhone「1功能」多年未改善！果粉也不忍了：明明很基本

▲iPhone擁有獨特的iOS作業系統，多種便捷功能深獲不少商務人士喜愛。（示意圖／翻攝pixabay）
▲iPhone擁有獨特的iOS作業系統，多種便捷功能深獲不少商務人士喜愛。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-11-30 14:12:13

iPhone擁有獨特的iOS作業系統，多種便捷功能深獲不少商務人士喜愛。不過就有用戶抱怨「手機分享熱點」這項基本功能，蘋果公司多年下來都沒改善，完整貼文也引發果粉共鳴。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在論壇PTT上發文提到「自從iPhoneX之後，沒有一支蘋果機熱點是正常的，常常斷線、不相容等，連自家體系硬體有時也連不上，而安卓基本的設定多久斷線跟永不斷線，iPhone到現在仍舊沒有，去年apple承諾他們熱點確實有問題，會進行修正，但到現在無消無息，蘋果公司是不是打算放棄使用熱點的族群？」

貼文曝光後不少果粉深有同感「明明很基本的功能，真的爛到翻」、「真的是很崩潰」、「其實從iPhone5就有熱點問題，一脈相傳，幾乎要以為這是iPhone特色功能」、「Mac還常常找不到iPhone，不知道為什麼蘋果不修」、「X之前也沒一隻正常的吧」、「原來是普遍性的問題...幾年了還修不好」、「沒有熱點問題，只有你信仰不足的問題」。

▲有使用iPhone的人肯定都會知道，當電池消耗到一定程度的時候，就必須要更換電池。（示意圖／pixabay ）
▲不少果粉對於iPhone熱點時常斷線、連不到感到相當困擾。（示意圖／pixabay ）
不過也有人提出解決方式「改英文熱點名，熱點畫面不要關掉、網路重置」、「13打開相容性之後幾乎沒斷過」、「iPhone13熱點有微調過了，比較好連」、「iPhone連電腦就不會斷線了啊，反正果粉如我都習慣了」。（編輯：潘毅）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
54.04%45.96%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
51.24%48.76%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
40.4%59.6%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
52.61%47.39%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀