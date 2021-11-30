年底運勢揭曉！專家曝1星座「12月放大招」：幸運之神到

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水瓶座
年底放大招，好好表現一番的上位機會，千萬就不要再讓它溜走了！特別是有想在今年內想完成的階段性目標的話，拿出你的專注力，有始有終的努力到最後一刻，一定能成就好的結果。幸運之神也會站在你身邊，讓你得到意外的助力喔！戀愛運勢不好也不壞，就是有些磨人。與曖昧對象原本打得火熱，眼看就要成了的感情，卻在眼看就要跨入戀人時而頓時冷了下來，距離就又拉開了！歸咎原因是在於你自己突然覺得其實兩個人個性也沒那麼合拍而踩了煞車。要打破這模式，就要多花點時間，深入瞭解對方些，再開始發展感情囉！
白羊座
困擾著白羊寶寶的人際及人生諸課題有機會在12月中理出頭緒，特別是正處於複雜或是不好狀態的話，可能會有轉機將方向帶往好的方向去發展。因此精神上也會變得比較穩定，稍稍有餘力能去進行一些較為深入的思考。不過，氣勢上若稍有松懈怠慢，就會導致運勢由上升轉下降，所以請注意不要犯粗心大意跟散漫的毛病。工作上跟戀愛上都會遇上對手，不要過於自信，而不把對方當一回事，請假想對方在你看不到的地方做了許多努力跟準備來警惕自己加把勁吧！
金牛座
金牛寶寶的12月充滿了各種試煉，需要多點臨機應變的靈活對應。依過往的經驗跟固有觀念判斷這樣做是對的時候，事物卻往往不如預期的順利解決。也可以說如果不能拋開過往的既定觀念跟做法而只是一昧執著的話，就是只能是得到沒有成果的結局吧！身邊有大仁哥般，總是守護著你的人存在，只是你沒發現而已，如果對刺激的戀愛遊戲覺得累了，不妨考慮下那個總是默默為你付出的對象，多觀察下周遭的人，你就會發掘那個他。
雙子座
雙子寶寶能維持順暢且穩定的運勢度過12月。不過要想讓好運勢持續延續的話，就必須勇於接受新的挑戰，尤其是以往不擅長而特意避開的事物，不妨試著積極面對看看，嘗試克服的結果會替你迎來更好的機運。本月戀愛運勢順風而上，想脫單的雙子寶寶請把握這難得的機緣，不過不要預期是偶像劇般的相遇，身邊熟識已久，深知你脾性的才是能穩定發展的。特別是單戀已久的雙子寶寶，嘗試告白看看，說不定這次對方的心門就為你而開了呢！財運月初稍稍波動大了點外，整體來說是平穩的一個月！
巨蟹座
12月的巨蟹寶寶可能會有點悶，月中大概是谷底，但是如果韌性不夠，沒能堅持住，大概運勢就會更一蹶不振了！此時的你需要避開負能量的友人，心情已經不美麗了，再繼續聽著那些沒營養的抱怨，只會讓自己一起沈淪下去罷了！不妨吃些賞心悅目的美食來轉換心情，心情美麗了，運勢自然好轉。所以別一個人黯然的吃飯，找些正能量的朋友一同享用美食吧！對戀愛運會在你不自覺的狀況之下，悄悄到訪，與你素來交好的異性可能就是那個對的人，沒有發展成戀人關係的原因是因為你一直沒有意識到對方的重要性而已！
獅子座
獅子寶寶的12月運勢稱不上好。當做著重復著的事物，陷入守成的想法時，就是你可能捲入意想不到麻煩的前兆。其實不用太悲觀，就能將這意想不到的危機轉化成轉機，而有意外的收穫喔！柔軟具彈性的思考模式及果決的行動力就是你化危機為轉機的關鍵力。周遭的人看著這樣努力的你，對你的評價也會大為提升喔！戀愛呈現空轉狀態，無法將心意確實傳遞給對方，不如先休兵，好好提升自己各方面後再出發！花銷有點高，讓你的荷包寒意難消散，與其把錢糊裡糊塗的用掉，不如花在提升自我方面的開銷上，讓錢花得值得。
處女座
處女寶寶12月的運勢集好運之大成，即將蓄勢待發。運勢好時，不努力，不準備，總之不費吹灰之力，自然而然的就往心之所向發展而去，心情樂不可支。不過越是順遂時，越不可過於大意，細節還是要留心，莫忘樂極生悲，居安要思危的道理。戀愛因你無心經營，讓你的伴侶感到偽單身的孤單感覺，不要過於放牛吃草。單身者在聖誕節前後跟向來交好的異性友人，可能因一些事件的發生，而感受到對方的重要性而意外來電喔！
天秤座
天秤寶寶的12月可能需要做一些對自身行事、判斷上的想法調整。信心滿滿下的決定，其實可能前面有個陷阱正等著你入坑。尤其近期工作上的好夥伴跳槽到對手公司，或是親友對你即將攜手步入禮堂的對象很有意見，否定你想法的人層出不窮，使你覺得身旁的人都在與你為敵，一旦形成這樣的想法，會讓你的判斷因反抗而反抗的思緒而失准。總之不論是工作、日常花銷、投資友人方面，都要回想一下過去後，問問自己現在下的決定是正確的嗎？是安全的嗎？是能信任的嗎？才不會鑄成大錯。
天蠍座
12月的好運排行少不了天蠍寶寶的位子。整體運勢看漲，好事連連的氣勢叫人好生忌妒。家中雖可能發生一些困擾，但是好運照拂下，問題能迎刃而解，不需過於擔心。不過要注意因心急而出言不遜所招來的麻煩。戀愛運勢看漲，與交往對象的關係可能有更進一步的發展，所以不要朝三暮四的，請好好珍惜現在這段關係。月中對於單身者來說，能期待下本月心動邂逅時刻的來臨。
射手座
工作方面，做與周遭的人不同的事，總是思考著如何早於他人一步取得成果來行動的話，有助射手寶寶12月的運勢提升喔！總之不要迎合他人去行事，由著自己的步調跟興趣走，以自我為中心去取得行動就能取得先機，在工作表現上佔得一席之位。剛結束一段情傷不久的射手寶寶在對感情運勢再無期待之下，愛神悄悄來敲門了！很有機會能遇上一見傾心且與你興趣相合的投緣對象，不要過於警戒，不妨打開心門，瞭解看看！
魔羯座
大大小小的惱人事讓魔羯寶寶大呼運氣不好，有些心累，但其實最差也就這樣而已，並沒有過不去的坎。工作上，困擾著你的人際關係問題，不要置之不理，早些認清試著面對對方，講開了雨過天晴。戀愛運勢偏向復合的優勢，所以當初那個無緣的同桌，可能在這次同學會而重新遇上，進而重新牽起了你們的情緣。財運方面要抑制下物欲，只花必要的為宜。
雙魚座
年關將近，讓本就多愁善感的雙魚寶寶變得更加敏感，陷入庸人自擾的無謂思考迴圈中。或許你需要走出去，多接觸些新的人、事、物，讓你的眼界打開，接觸不同的觀念的衝擊，試著讓自己能轉換下想法。戀愛運雖不差，但有些不容易發展成穩定的關係。容易因錯失時機而錯過了有感覺的異性對象，錯過了就錯過吧！不需過於執著，下一段新關係其實已經在等著你。財運稱不上好，花銷有些多，尤其月中要注意謹慎投資，千萬不要輕易聽信小道消息去投資，否則可能一桶金沒賺到，反而先輸得得勒緊褲帶過日。（編輯：潘毅）
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