衛生紙買好市多最專業？內行搖頭推「3家」：用過回不去
衛生紙是每個人、每一天必用的日常用品，若用到容易起屑、擦拭就破的產品，心情總會有一點點不開心。就有網友表示自己常年愛用好市多的科克蘭衛生紙，但近期的品質對她來說不太滿意，故詢問各位用紙人，最推薦的衛生紙品牌是什麼，依眾人回答整理出3款：倍潔雅的好韌真、五月花的厚及怡柔3層抽取衛生紙。
編輯中心/綜合報導
2021-11-30 17:32:56
原PO於臉書社團《全聯消費經驗老實說》中發文，說明自己是好市多衛生紙的愛用者，但近期覺得撕開外包裝時容易破損，使用時也發生起屑狀況，故想使用看看其他牌子的衛生紙，「之前看到一篇網友詢問衛生紙推薦，好韌真、春風跟怡柔最多人推，如果這三款哪款CP值更高呢？」
經多位網友推薦，倍潔雅的好韌真、五月花的厚及怡柔3層抽取衛生紙奪得最多喜愛「只推好韌真！已經推不知道幾百遍～但真的用過就回不去了」、「同推好韌真～真的很讚不起屑又夠厚」、「好韌真質感不錯、不太會有棉絮，吸水性強」、「怡柔跟好韌真都是CP值很高的都推」、「怡柔、怡柔、怡柔萬歲超級推的！三層又很會吸水唷」、「可以改買『厚』衛生紙看看，也很好擦」、「怎麼不買厚衛生紙，最棒的三層衛生紙之一耶」。
而其他品牌也有許多擁護者「春風品質最穩定，黃色外包裝的又軟又厚，舒潔從平價到高價位的衛生都有（感覺看紙厚度，便宜的較薄，但不會硬），選擇多樣！」、「只用春風，沒辦法~屁屁喜歡它」、「蒲公英三層」、「家樂福的三層」、「出去用一輪，你還是會回來用好市多XD」。 （編輯：李惠婷）