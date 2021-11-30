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防疫險賠爆！泰國保險公司訴求撤銷防疫保單

▲沒想到幾個月後，泰國失守、新型冠狀肺炎的確診數激增，保險公司不僅未從中獲利，還不斷虧損。此為泰國疫苗施打示意圖。（圖／shutterstock）
▲沒想到幾個月後，泰國失守、新型冠狀肺炎的確診數激增，保險公司不僅未從中獲利，還不斷虧損。此為泰國疫苗施打示意圖。（圖／shutterstock）

記者賴正琳/綜合報導

2021-11-30 18:43:15

《四方報》報導，在疫情剛開始時，許多泰國的保險公司看準商機，推出「防疫保險」，認為疫情應不至於嚴重到賠錢，然而隨著病毒不斷變種和傳播，有16家泰國的保險公司快撐不下去，聯合請求監管機構讓它們以100%退還保費的條件，向投保者撤銷防疫保單。 

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綜合外國媒體報導，泰國保險公司趁去年疫情尚未在亞洲大流行時，業內競價推出價格實惠的防疫險，泰國民眾只需花費約500泰銖（折合新台幣約412元）的價格，即可買約10萬泰銖（折合新台幣約8.2萬元）至30萬泰銖（折合新台幣約24萬元）的保險，吸引眾多人投保。

沒想到幾個月後，泰國失守、確診數激增，保險公司不僅未從中獲利，還不斷虧損。依據泰國證交所10家保險公司財報，截至9月第三季已虧損58億泰銖（折合新台幣約48.3億元）；其中又以Syn Mun Kong Insurance淨虧損37億泰銖（折合新台幣約30.8億元）最多，因為支付理賠金額高達68億泰銖（折合新台幣約56.7億元），較去年同期大增339%，裡面僅防疫險理賠就佔了60億泰銖（折合新台幣約50億元）。 

由於賠償金額過大，泰國16家保險公司緊急停止防疫保單的產品，然而仍有許多投保人仍持有防疫保單，讓這些保險公司相當擔心公司的未來虧損，因而以100%退還保費的條件，向保險監管委員會提議撤銷剩餘的防疫險。 

其實就連防疫相對成功的台灣，販售防疫保單的保險公司都有面臨虧損的問題。今年初以「防疫神單」知名而熱賣的台灣產險，8月自結獲利小賺3400萬元，但前8月仍持續虧損，累計虧損1.72億元。 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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