防疫險賠爆！泰國保險公司訴求撤銷防疫保單

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沒想到幾個月後，泰國失守、確診數激增，保險公司不僅未從中獲利，還不斷虧損。依據泰國證交所10家保險公司財報，截至9月第三季已虧損58億泰銖（折合新台幣約48.3億元）；其中又以Syn Mun Kong Insurance淨虧損37億泰銖（折合新台幣約30.8億元）最多，因為支付理賠金額高達68億泰銖（折合新台幣約56.7億元），較去年同期大增339%，裡面僅防疫險理賠就佔了60億泰銖（折合新台幣約50億元）。
由於賠償金額過大，泰國16家保險公司緊急停止防疫保單的產品，然而仍有許多投保人仍持有防疫保單，讓這些保險公司相當擔心公司的未來虧損，因而以100%退還保費的條件，向保險監管委員會提議撤銷剩餘的防疫險。
其實就連防疫相對成功的台灣，販售防疫保單的保險公司都有面臨虧損的問題。今年初以「防疫神單」知名而熱賣的台灣產險，8月自結獲利小賺3400萬元，但前8月仍持續虧損，累計虧損1.72億元。
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