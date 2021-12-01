氣溫驟降電暖器出動！台電喊「1細節」必檢查：避免意外
入冬超強冷空氣從昨（30）日開始侵襲台灣，各縣市氣溫就像坐溜滑梯，不少人家中也開始搬出電暖器、電熱毯等等保暖物品使用，不過台電就提醒「1細節」必須檢查，避免火災意外發生。
編輯中心/綜合報導
2021-12-01 10:48:39
台電昨（30）日在《電力粉絲團》粉專上發文提醒「當天氣變冷時，就會想到久而未用的電熱毯或電暖器，但拿出來使用前，記得檢查『電源線表皮，是否有老化、破損等情形』，當電線外皮破損或劣化，電線絕緣不良容易造成短路引起火災」，開啟運轉之後，也要注意電暖器有無異狀、異音等情形，確認沒有以上問題後就能安心使用。
過去台電也曾提醒，電暖器必須使用獨立插座，不要和其他電器共用插座，「因為它消耗功率較高、耗電量也大」，以一台標示1200W的電暖器來說，當電源線插在15A的插座上，最高使用容量是1650W（15Ax110V），所有電器的瓦數加總不能超過1650W，其中電暖器就占了1200W，只要此迴路又插著其它高耗電量電器或迴路上電器瓦數加總大於剩餘450W並同時開啟使用，就容易超過負載，因此電暖器建議用獨立專用插座，避免與其他電器共用，才不會不小心超過負荷發生危險。（編輯：潘毅）